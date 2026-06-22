UP News: ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने सहारनपुर में सोमवार को कहा कि उन्हें अपनी गौरक्षार्थ धर्मयुद्ध यात्रा के दौरान हिंदुओं का गौमाता को लेकर अभूतपूर्व समर्थन मिल रहा है। 3 मई को गोरखपुर से शुरू की गई 81 दिनी इस यात्रा के वक्त उन्हें लगता था कि आज के आधुनिक समय में हिंदू समाज में गौमाता को लेकर उनकी धारणा बदल गई होगी लेकिन ऐसा नहीं हुआ है।

स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि 225 विधानसभा क्षेत्रों में उन्हें बहुत ही आश्चर्यजनक रूप से अनुभव हुआ कि उत्तर प्रदेश का हिंदू समाज बहुत गहरे अंतरमन से गौमाता से गहरी श्रद्धा और लगाव रखता है और उसकी प्रबल मांग है कि हिंदू हितों का उद्घोष कर सत्ता में दसों साल से केंद्र और प्रदेश में बनी हुई बीजेपी सरकारें गौमाता को अवश्य ही राष्ट्रमाता अथवा प्रदेश में राज्यमाता का दर्जा देने का काम करेंगी परंतु ऐसा नहीं हुआ है।

ईसाई-मुसलमान भी कर रहे सम्मान और संरक्षण की बात

शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि पहले ये लोग प्रचार करते थे कि ईसाइयों, मुसलमानों आदि के विरोध को देखते हुए ऐसा करना मुश्किल है लेकिन अब तो ईसाई हो या मुसलमान सभी हिंदुओं के स्वर में स्वर मिलाकर गौमाता को उसका उचित स्थान सम्मान और संरक्षण देने की बातें जोरशोर से कर रहे हैं।

उन्होंने कहा कि ऐसे उत्तर प्रदेश को कैसे रामराज्य या हिंदू राज्य कहा जाएं, जहां गौमांस बिकता हो, हर किलोमीटर पर शराब की दुकानें खुली हों और गौवंश को बड़े पैमाने पर निराश्रित होने पर मजबूर होना पड़ रहा हो, जहां उनके जैसे निष्कलंक और हिंदू समाज के सर्वोच्च धर्मगुरूओं में शामिल के ऊपर सत्ता के मद में डूबे शीर्षस्तर के नेता उन पर घृणित, झूठे लांछन लगा रहे हों, ऐसे सत्ताधीशों का शरीर तो सत्ता में है।

सपा-कांग्रेस मिल रहे समर्थन पर क्या बोले?

इस दौरान उनसे एक सवाल यह भी पूछा गया कि सपा और कांग्रेस उनकी यात्रा को पूरा समर्थन और संरक्षण दे रही है, तो इसको लेकर उन्होंने कहा कि उन्हें सभी का समर्थन मिल रहा है। उन्होंने किसी भी पार्टी विशेष से समर्थन नहीं माना है। उन्होंने कहा कि 2027 के विधानसभा चुनावों में गौमाता सबसे प्रमुख मुद्दा बनेगी। जो इसका समर्थन करेंगे उन्हीं को हमें वोट और समर्थन देना चाहिए।

स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि उनकी यात्रा 22 जुलाई को लखनऊ में पहुंचेगी और 24 जुलाई तक यदि सरकार ने गौमाता को राज्यमाता का दर्जा नहीं दिया तो वे 24 जुलाई को लखनऊ में विशाल जनसभा का आयोजन कर आगे के अभियान की घोषणा करेंगे। उन्होंने कहा कि स्वामी रामदेव ऐसे संत हैं, जो अपने व्यवसाय की खातिर गधी के दूध की विशेषताओं का प्रचार करते घूमते हैं। उन्होंने 2014 के लोकसभा चुनावों में बीजेपी से गुपचुप तरीके से 17 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे। रामदेव 2014 लोकसभा चुनावों के दौरान जिन मुद्दों की बातें जोरशोर से करते थे, उन पर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 साल के दौरान पूरी तरह से चुप्पी ओढ़ रखी है।

राम मंदिर के चढ़ावे वाले विवाद पर भी दिया बयान

इस दौरान ही स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने राम मंदिर के चढ़ावा चोरी वाले मामले पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि उनके गुरू महान संत जगतगुरू शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज राममंदिर आंदोलन के निर्माण के दौरान लगातार ये कहते थे कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इस मंदिर पर अपना कब्जा कर लेगा और उनकी यह बात सच साबित हुई है कि संघ ने श्रीराम मंदिर को अपना कार्यालय बना लिया है।

शंकराचार्य ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि सरकार दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा देगी और उनके कब्जे से चोरी की पूरी रकम, सोने चांदी के जेवरात बरामद भी करेगी।

पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कृषि प्रधान सहारनपुर जनपद में किसान परंपरागत खेती के लाभप्रद ना होने से व्यवसायिक खेती के तौर पर आकर्षक, सुगंधित, कीमती फूलों जैसे टच गुलाब, जरबेरा, अत्यंत आकर्षक फूल कारनेशन (गुलनार या लाली) की खेती की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं। 60-65 किसान करीब 450 हेक्टेयर में इन मनमोहक, मीठी सुगंध की पहचान रखने वाले फूलों की बड़े स्तर पर खेती कर रहे हैं। प्रति एकड़ आठ से नौ लाख रूपए की आय आसानी से हो रही है। पढ़िए पूरी खबर…