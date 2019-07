उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (यूपीपीसीएल) के एक उप मंडलीय अधिकारी (एसडीओ) पर शामली जिले में कार सवार बदमाशों ने कथित तौर पर हमला कर दिया। इस हमले में एसडीओ नाजिन अहमद जिसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गया। हमले में तकनीशियन रविंद्र कुमार को भी चोट आई थी।

पुलिस ने शुक्रवार को बताया कि यह घटना बृहस्पतिवार को हुई जब एसडीओ नाजिन अहमद पर झझाना शहर के समीप अज्ञात बदमाशों ने कथित तौर पर हमला कर दिया। इस हमले में अहमद गंभीर रूप से घायल हो गए और उनकी कार भी क्षतिग्रस्त हो गई। पुलिस ने बताया कि एसडीओ की शिकायत के आधार पर चार अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है और आरोपियों की तलाश की जा रही है।

इस संबंध में बस स्टैंड पर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज को भी खंगाला जा रहाहै। पुलिस ने बताया कि कुछ दिनों पहले कुछ लोग कथित तौर पर बिजली चोरी के अपराध के लिए पकड़े गए थे। अहमद पर हमला इन गिरफ्तारियों से संबंधित हो सकता है। वहीं,एसडीओ अहमद ने कहा कि उन्हें कैराना से समाजवादी पार्टी के विधायक नाहिद हसन ने जान से मारने की धमकी थी।

Shamli: Nazin Ahmad, Power Department SDO was beaten up by unknown persons on his way home from office. Nazin alleges that Kairana SP MLA Nahid Hasan had earlier threatened to kill him. RK Srivastava SP says, “Investigation underway,” (12.7.19) pic.twitter.com/x4Rq7giuI1

