Shahi Idgah Mosque: मथुरा में शाही ईदगाह मस्जिद पर बड़ी कार्रवाई, बिजली विभाग ने कनेक्शन काट दर्ज कराई FIR, जानिए पूरा मामला

Shahi Idgah Mosque Mathura: शाही ईदगाह मस्जिद का बिजली कनेक्शन काट दिया गया है।

मथुरा स्थित श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद (Image Credit-ANI)

Shahi Idgah Mosque News: मथुरा (Mathura) स्थित शाही ईदगाह मस्जिद (Shahi Idgah Mosque) पर बिजली विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। श्रीकृष्ण जन्मस्थान (Shri Krishna Janmabhoomi) के पास स्थित शाही ईदगाह मस्जिद का बिजली कनेक्शन (Electricity Connection) काट दिया गया है। इसके साथ ही मस्जिद प्रबंधन पर तीन लाख का जुर्माना भी लगाया गया है। कार्यपालक अभियंता ने बताया कि रविवार को बिजली विभाग और पुलिस की टीम ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए तत्काल कनेक्शन को काट दिया है। मस्जिद प्रबंधन के खिलाफ विद्युत अधिनियम की धारा 135 के तहत एफआईआर भी दर्ज कराई गई है। समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक कार्यपालक अभियंता विद्युत विभाग विपिन गंगवार ने बताया कि हमें शाही ईदगाह मस्जिद के लिए श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति निर्माण ट्रस्ट की ओर से एक शिकायत मिली थी। जांच में शाही मस्जिद का कनेक्शन अवैध पाया गया जिस पर कार्रवाई करते हुए कनेक्शन काट दिया गया। बता दें कि मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद को लेकर विवाद चल रहा है। मथुरा की सिविल कोर्ट के अलावा जिला कोर्ट और हाईकोर्ट में भी इससे जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई की जा रही है। पिछले दिनों कोर्ट ने शाही ईदगाह मस्जिद का सर्वे करने का आदेश दिया था। हिंदू पक्ष का दावा है कि औरंगजेब ने काशी और मथुरा में मंदिर तुड़वाकर मस्जिद बनवा दी। औरंगजेब ने 1669 में काशी में विश्नानाथ मंदिर तुड़वाया और 1670 में मथुरा में भगवान केशवदेव का मंदिर तोड़ने का फरमान जारी किया। इसके बाद ही दोनों मंदिरों को तोड़ दिया गया। Also Read 30 बेड का अस्पताल, बचाव के लिए अत्याधुनिक उपकरण… जानें तुर्की-सीरिया की मदद के लिए भारत ने क्या-क्या भेजा? क्या है मामला? मथुरा में पूरा मामला शाही ईदगाह मस्जिद की 13.37 एकड़ जमीन को लेकर है। हिंदू पक्ष का कहना है कि केशवदेव के मंदिर को तोड़ने के बाद यहां टीला बन गया था। 1803 में अंग्रेज मथुरा आए और उन्होंने 1815 में कटरा केशवदेव की जमीन को नीलाम कर दिया। हिंदू पक्ष का कहना है कि इस जमीन को बनारस के राजा पटनीमल ने 1410 रुपये में खरीदा था। वह इस जमीन पर मंदिर बनाना चाहते थे। दूसरी तरफ मुस्लिम पक्ष का कहना है कि अंग्रेजों ने जिस जमीन की नीलामी की थी उसमें से कुछ हिस्सा मुस्लिम को भी सौंपा था। इसी जमीन को लेकर दोनों पक्षों में विवाद है।

