सिविल सर्विसेज की परीक्षा टॉप करने वाले पहले कश्मीरी शाह फैजल ने नौकरी से इस्तीफा दे दिया है। वे अब राजनीति में दांव आजमाने जा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक वे कश्मीर से इस साल कुछ महीने बाद होने वाले लोकसभा चुनाव में उतरेंगे। बताया जा रहा है कि वे नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ जुड़ेंगे और पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे।

उमर अब्दुल्ला ने किया स्वागत: फैजल का स्वागत करते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता और जम्मू-कश्मीर के पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट कर शाह का स्वागत किया। साथ ही कहा- शाह का इस्तीफा देना ब्यूरोक्रैसी के लिए नुकसानदेह है पर राजनीति के लिए फायदेमंद।

हाल में ही भारत लौटे हैं फैजल: शाह फैजल हाल में ही भारत लौटे हैं। वे हावर्ड केनेडी स्कूल में पढ़ाई के लिए गए थे। पिछले हफ्ते ही वे कश्मीर आए। इसके बाद ही उन्होंने इस्तीफा देने का फैसला लिया।

To protest the unabated killings in Kashmir and absence of any credible political initiative from Union Government, I have decided to resign from IAS. Kashmiri lives matter. I will be addressing a press-conference on Friday. Attached is my detailed statement. pic.twitter.com/Dp41rFIzIg

डॉक्टर से शाह बने थे आईएएस: फैजल 2010 के आईएएस टॉपर हैं। गौरतलब है कि वो कश्मीर के पहले शख्स हैं, जिन्होंने आईएएस की परीक्षा में टॉप किया था। वहीं बता दें कि शाह फैजल पहले डॉक्टर थे। डॉक्टरी के पढ़ाई के बाद उन्होंने सिविल सर्विसेज की तैयारी की थी और परीक्षा टॉप की थी। इसके बाद वे अब राजनीति की ओर जा रहे हैं। शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर शाह खुद अपने राजनीतिक दल का ऐलान करेंगे।

Love letter from my boss for my sarcastic tweet against rape-culture in South Asia.

The Irony here is that service rules with a colonial spirit are invoked in a democratic India to stifle the freedom of conscience.

I’m sharing this to underscore the need for a rule change. pic.twitter.com/ssT8HIKhIK

— Shah Faesal (@shahfaesal) July 10, 2018