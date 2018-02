दिल्ली पहुंचे जॉर्डन के शाह, एयरपोर्ट पर पीएम मोदी ने किया स्वागत

भारत की तीन दिन की यात्रा पर आज यहां पहुंचे जॉर्डन के शाह अब्दुल्ला द्वितीय बिन अल हुसैन की यहां भव्य अगवानी की गयी और हवाईअड्डे पर उनके स्वागत के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद पहुंचे। करीब तीन सप्ताह पहले ही प्रधानमंत्री ने फलस्तीन समेत पश्चिम एशिया की अपनी यात्रा के तहत जॉर्डन का दौरा किया था। पीएम मोदी ने ट्वीट किया, ‘‘शाह अब्दुल्ला द्वितीय के दिल्ली आगमन पर उनका स्वागत है। इस महीने की शुरूआत में अम्मान में मेरे संक्षिप्त दौरे के बाद फिर से उनसे मुलाकात सुखद है। भारत की उनकी यात्रा हमारे देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को और गहरा करेगी। मैं गुरूवार को हमारी बातचीत को लेकर आशान्वित हूं।’’

प्रधानमंत्री मोदी और जॉर्डन के शाह गुरूवार को व्यापक बातचीत करेंगे जिसमें द्विपक्षीय संबंधों का पूरा आयाम होगा। आधिकारिक सूत्रों ने कहा कि बातचीत में फलस्तीन के मुद्दे के साथ ही आतंकवाद, चरमपंथ और उग्रवाद से निपटने के तरीकों पर प्रमुखता से चर्चा हो सकती है।

#WATCH Delhi: King Abdullah II of Jordan arrives in India, received at the airport by PM Narendra Modi pic.twitter.com/tieDKXRiFO

— ANI (@ANI) February 27, 2018