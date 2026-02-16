Khushkheda Chemical Factory Fire News: राजस्थान के अलवर जिले के भिवाड़ी इंडस्ट्रियल एरिया में सोमवार को एक कैमिकल फैक्ट्री में लगी भीषण आग में कम से कम सात मजदूर जिंदा जल गए। दो और मजदूरों के कारखाने के अंदर फंसे होने की आशंका है। घटना के वक्त करीब 25 मजदूर मौजूद थे।
वहीं, घटना की जानकारी मिलते ही भिवाड़ी एसपी, तिजारा डीएसपी शिवराज सिंह और एडिशनल जिला कलेक्टर सुमित्रा मिश्र ने मौके पर पहुंचकर मोर्चा संभाला। एहतियात के तौर पर, आसपास के कारखानों को खाली करा लिया गया और एक बड़ी आपदा को रोकने के लिए बिजली की आपूर्ति को भी बंद कर दिया गया है।
आग पर पाया गया काबू
कड़ी मशक्कत के बाद, दमकल कर्मियों ने आग पर काफी हद तक काबू पा लिया। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि आग लगने के दौरान तीन से चार जोरदार धमाकों की आवाजें सुनी गईं, जिससे लोगों और मजदूरों में दहशत फैल गई। भिवाड़ी की एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट सुमित्रा मिश्रा ने बताया कि पुलिस की पैट्रोलिंग गाड़ी ने फैक्ट्री में आग लगी देखी। इसके बाद पुलिस और प्रशासनिक टीमों ने तुरंत आधा दर्जन फायर ब्रिगेड गाड़ियां मौके पर बुलाईं। दमकलकर्मियों की मदद से आग पर काबू पा लिया गया। अब तक कारखाने से सात शव बरामद किए जा चुके हैं।
ये मजदूर उत्तर प्रदेश और बिहार के रहने वाले थे। अभी भी दो और लोगों के फंसे होने की संभावना है और तलाशी अभियान जारी है। फायर स्टेशन के प्रभारी राजू खान ने बताया कि इंडस्ट्रियल एरिया में प्लॉट नंबर जी-1, 118 पर मौजूद यह फैक्ट्री कई महीनों से बंद पड़ी थी। परिसर के अंदर बड़ी मात्रा में कार्डबोर्ड का स्टॉक रखा हुआ था। सोमवार तड़के करीब 10 बजे कारखाने के अंदर से धुआं उठता दिखाई दिया और देखते ही देखते आग ने भयंकर रूप ले लिया।
कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने सरकार पर साधा निशाना
इस मामले पर सियासत भी शुरू हो गई है। राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने भजनलाल सरकार से सवाल किए हैं। उन्होंने कहा, “खैरथल-तिजारा जिले के भिवाड़ी में एक कैमिकल फैक्टी में आग लग गई, जिसमें 8-10 लोगों की मौत हो गई। कई लोग घायल हुए हैं। भारी नुकसान हुआ है। सरकार और प्रशासन को तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए। जैसा कि आपने देखा, सरकार बनने के बाद अजमेर रोड पर एक कैमिकल टैंकर पलट गया। 16 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। जयपुर में एसएमएस और आईसीयू में लोग जलकर मर गए। यह आम बात हो गई है, लेकिन सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है। यह बहुत गंभीर मामला है।”
