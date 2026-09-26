बिहार विधान परिषद चुनाव से ठीक पहले प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी को बड़ा झटका लगा है। पार्टी ने जिस शिक्षक नेता भूषण कुमार झा को तिरहुत शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से अपना उम्मीदवार घोषित किया था, उन्होंने टिकट मिलने के करीब 24 घंटे बाद ही पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया। इतना ही नहीं, भूषण झा अब उसी सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ेंगे। यानी जिस सीट पर जन सुराज ने उन्हें अपना चेहरा बनाया था, अब वहीं वह पार्टी के संभावित नए उम्मीदवार के खिलाफ मैदान में नजर आएंगे।

मामला 25 सितंबर को मुजफ्फरपुर के माड़ीपुर स्थित एक होटल में हुई जन सुराज की समीक्षा बैठक के बाद बिगड़ा। इस बैठक में पार्टी के संस्थापक और बांकीपुर के विधायक प्रशांत किशोर भी मौजूद थे। भूषण झा ने बैठक में अपने साथ हुए व्यवहार को लेकर सवाल उठाए और बाद में पार्टी से अलग होने का फैसला कर लिया।

टिकट मिला, अगले ही दिन पार्टी से अलग

जन सुराज ने 24 सितंबर को बिहार विधान परिषद की आठ सीटों के लिए अपने उम्मीदवारों की सूची पूरी की थी। इसी सूची में तिरहुत शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से भूषण झा का नाम था। पार्टी ने पटना स्नातक से अनुज सिंह और तिरहुत स्नातक से विमोहन कुमार के साथ झा के नाम की घोषणा की थी।

लेकिन उम्मीदवार घोषित होने के अगले ही दिन तस्वीर बदल गई। भूषण झा ने कहा कि समीक्षा बैठक में जब वह अपनी बात रख रहे थे, तब उनके साथ आए शिक्षक उनकी बात रिकॉर्ड कर रहे थे। उनका आरोप है कि जन सुराज के कार्यकर्ताओं ने शिक्षकों को रिकॉर्डिंग करने से रोक दिया।

झा का यह भी आरोप है कि उन्हें बैठक में अपनी बात स्वतंत्र रूप से रखने के बजाय वही बोलने के लिए कहा गया, जो प्रशांत किशोर की ओर से तय किया गया था। भूषण झा ने इसे आपत्तिजनक बताया। उनके मुताबिक, साथी शिक्षकों से बातचीत के बाद उन्होंने जन सुराज से अलग होकर निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला किया।

बैठक में बढ़ा विवाद, फिर लिया बड़ा फैसला

रिपोर्टों के मुताबिक, बैठक के दौरान भूषण झा की नाराजगी के संकेत दिखाई देने लगे थे। उन्होंने पार्टी के चुनाव लड़ने के तरीके और संगठन की तैयारियों को लेकर भी सवाल उठाए। एक रिपोर्ट के मुताबिक, बैठक में प्रशांत किशोर के संबोधन के दौरान शिक्षक सीट के उम्मीदवार के रूप में भूषण झा का नाम नहीं लिया गया, जिस पर भी चर्चा हुई। हालांकि, इन घटनाओं और उनके अर्थ को लेकर अलग-अलग रिपोर्टें हैं।

इसके बाद भूषण झा ने पार्टी से अलग होने का फैसला किया। उनका कहना है कि वह अब तिरहुत शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से स्वतंत्र प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ेंगे।

इस घटनाक्रम ने जन सुराज के सामने तत्काल एक नई चुनौती खड़ी कर दी है। पार्टी ने जिस सीट के लिए एक दिन पहले उम्मीदवार तय कर दिया था, अब उसी सीट पर उसे नया चेहरा तलाशना होगा। रिपोर्टों के मुताबिक, जन सुराज शनिवार को तिरहुत शिक्षक सीट के लिए नए उम्मीदवार के नाम की घोषणा कर सकता है।

आठ सीटों पर चुनाव, जन सुराज ने पूरी की थी तैयारी

बिहार विधान परिषद की आठ सीटों के लिए 23 अक्टूबर को चुनाव होना है। जन सुराज ने 20 सितंबर को पांच सीटों के उम्मीदवार घोषित किए थे। इनमें पटना शिक्षक से दिव्या ज्योति, सारण शिक्षक से अफाक अहमद, दरभंगा शिक्षक से एसपी राय, दरभंगा स्नातक से रवींद्र यादव और कोसी स्नातक से रजनीश रंजन शामिल थे।

इसके बाद 24 सितंबर को पार्टी ने तीन और उम्मीदवारों के नाम घोषित किए। पटना स्नातक से अनुज सिंह, तिरहुत स्नातक से विमोहन कुमार और तिरहुत शिक्षक से भूषण झा को मैदान में उतारा गया। इसके साथ ही जन सुराज ने आठों सीटों के लिए अपनी सूची पूरी कर ली थी।

लेकिन सूची पूरी होने के अगले ही दिन तिरहुत शिक्षक सीट का उम्मीदवार पार्टी से अलग हो गया। अब जन सुराज को अपनी सूची फिर बदलनी पड़ेगी।

अब अपने ही घोषित उम्मीदवार के सामने होगी पार्टी

भूषण झा के फैसले से तिरहुत शिक्षक सीट का मुकाबला भी नया मोड़ ले सकता है। जन सुराज अब नया उम्मीदवार उतारेगी और भूषण झा उसी सीट से निर्दलीय लड़ेंगे। यानी पार्टी का घोषित उम्मीदवार रह चुका एक नेता अब उसी सीट पर जन सुराज के नए उम्मीदवार के सामने होगा।

भूषण झा पहले कांग्रेस और जदयू से जुड़े रहे हैं और बाद में जन सुराज में आए थे। तिरहुत शिक्षक सीट से उनकी उम्मीदवारी की घोषणा को पार्टी की चुनावी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा था।

जन सुराज की ओर से अभी इस पूरे घटनाक्रम पर विस्तृत प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। ऐसे में आने वाले दिनों में यह साफ होगा कि पार्टी भूषण झा के आरोपों पर क्या जवाब देती है और तिरहुत शिक्षक सीट पर किस नए चेहरे को मैदान में उतारती है।

फिलहाल बिहार विधान परिषद चुनाव से पहले जन सुराज के लिए कहानी कुछ ऐसी बन गई है – जिस उम्मीदवार के नाम का ऐलान 24 घंटे पहले किया गया, वही अगले दिन पार्टी छोड़कर निर्दलीय मैदान में उतर गया।

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पटना की बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में शानदार जीत हासिल करने के दो महीने से भी कम समय बाद जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर पार्टी का विस्तार करने की तैयारी में हैं। वह बिहार के बाहर अपना पहला कदम रखने के लिए दिल्ली को अपना गढ़ बनाने की योजना बना रहे हैं। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां पर करें क्लिक