राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी) में असम के 40 लाख लोगों के नाम नहीं होने के मामला सियासी पारा चढ़ा रहा है। ऐसे लोग भी सामने आ रहे हैं जो देश के लिए सेवाएं देते रहे लेकिन एनआरसी में उनका नाम नहीं है। असम के मोहम्मद-ए-हक ने दावा किया है कि उन्होंने 30 वर्षों तक भारतीय सेना में सेवाएं दीं लेकिन एनआरसी सूचि में उनका नाम नहीं है। हक ने समाचार एजेंसी एएनआई को बताया कि उन्होंने प्रतिबद्धता के साथ देश की सेवा की। उनके पास माता-पिता की विरासत का डेटा है। जांच निष्पक्ष और मैत्रीपूर्ण होना चाहिए। बता दें कि एनआरसी मसौदा बीते 30 जुलाई को प्रकाशित हुआ था जिसमें असम में रहने वाले 40 लाख लोगों के नाम नहीं थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय नागरिकता का सबूत देने वाले उचित दस्तावेजों की कमी के कारण ज्यादातर नामों को एनआरसी में शामिल नहीं किया गया। मामले पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुलकर केंद्र की बीजेपी सरकार पर हमलावर नजर आईं।

I served in the Indian army for 30 years. I am really sad that my name is not mentioned in #NRC list. I served the nation with commitment. I have legacy data of my parents. The investigation should be fair & friendly: Mohammad A Haq, former army official from Assam's #Guwahati pic.twitter.com/DacbcdDhyV

