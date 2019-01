गुजरात में भाजपा के पूर्व विधायक जयंती भानुशाली की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। गौरतलब है कि जयंती वहीं विधायक हैं जिन पर पिछले साल एक महिला ने दुष्कर्म का आरोप लगाया था। बता दें कि सोमवार देर रात अज्ञात हमलावरों ने चलती ट्रेन में जयंती भानुशाली की गोली मारकर हत्या कर दी।

कब हुई हत्या: गुजरात भाजपा के पूर्व उपाध्यक्ष और कच्छ के पूर्व विधायक जयंती भानुशाली की चलती ट्रेन में गोली मारकर हत्या कर दी गई। बता दें कि अबडासा से विधायक रहे भानुशाली, सयाजी नगरी ट्रेन 19116 से भुज से अहमदाबाद ट्रेन जा रहे थे। लेकिन मालिया के पास बदमाशों ने एसी कोच में घुसकर भानुशाली पर फायरिंग की। जिससे मौके पर ही मौत हो गई है। भानुशाली को दो गोली मारी गई थीं। जिसमें एक गोली आंख में मारी गई जबकि एक सीने पर।

Former BJP lawmaker from Gujarat #JayantiBhanushali was shot dead in 1st class coach of Bhuj – Mumbai #SayajinagariExpress train late last night.

