कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर पर भाजपा नेता सुब्रमण्‍यम स्वामी ने तीखा हमला बोला है। उन्होंने शशि थरूर की अंग्रेजी और उनके पहनावे पर तंज कसा है। समाचार एजेंसी एएनआई को दिए बयान में सुब्रमण्‍यम स्‍वामी ने ये सारी बातें कहीं हैं। स्‍वामी असल में रविवार को दिए गए थरूर के उस बयान पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे थे, जिसमें उन्होंने पीएम मोदी पर मुस्लिम टोपी और हरा रंग न पहनने पर कटाक्ष किया था।

अपने बयान में सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा,” थरूर के बयान से ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि इससे नार्थ ईस्ट के लोगों के दिलों को चोट पहुंची है। उन्होंने इसे व्यक्त भी किया है। ये शशि थरूर तो कॉकटेल पार्टी से बाहर निकला नहीं है। मंत्री बन गया फिर एमपी है, लेकिन इससे उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ा। कॉकटेल पार्टियों में जैसे अंग्रेजों के नाजायज बच्चे होते हैं। उनकी संस्कृति भी अंग्रेजों वाली होती है। उनकी भाषा भी ऐसी होती है जैसे इंग्लैंड से यहां आकर बोल रहे हों । अंग्रेजों की मिलिट्री के जवान जैसे ब्लडी हैल वगैरह बोला करते थे, उसकी भी भाषा वैसी ही है।”

#WATCH: Subramanian Swamy reacts on Shashi Tharoor’s remark ‘why does PM refuse to wear a Muslim skull cap? Have seen him in hilarious Naga head dress&various extraordinary outfits’, says ‘tumhara suit-boot ajeeb nahi hai hamare liye? Suit-boot pehen ke tum waiter jaise lagte ho’ pic.twitter.com/F1CT5B6FyZ

— ANI (@ANI) August 7, 2018