Semi High Speed Train: अब इस रूट पर चलेगी सेमी हाई स्पीड ट्रेन! एक घंटे में पूरा होगा 200 किलोमीटर का सफर

Semi High Speed Rail: MRIDC के प्रपोजल के अनुसार, ट्रेन 200 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलेगी। नासिक से पुणे के बीच 24 स्टेशन होंगी।

Semi High Speed Train: पुणे-नासिक के बीच सेमी हाई स्पीड ट्रेन चलाई जाएगी (Image Credit- Twitter/_pd5)

