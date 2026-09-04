पंजाब चुनाव से पहले सभी दल राज्य में खुद को मजबूत करने में लगे हैं। ‘सियासत पंजाब दी’ में बात करेंगे गुरप्रीत सिंह सेखों के बारे में, जिनके आम आदमी पार्टी में शामिल होने के कयास लगाए जा रहे हैं।
इसके अलावा आपको बताएं क्यों अकाल तख्त के जत्थेदार कुलदीप सिंह गड़गज ने पंजाब पुलिस के अधिकारियों के एक्शन की मांग की है। इसी मसले पर बोलते हुए पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने भगवंत मान पर करारा प्रहार किया।
‘सियासत पंजाब दी’ में यह भी जानेंगे कि रवनीत सिंह बिट्टू के किस वीडियो को पुलिस ने बता दिया फेक।
क्या आम आदमी गुरप्रीत सिंह सेखों को स्वीकार करेगी?
पंजाब के अखबारों में गुरप्रीत सिंह सेखों को लेकर जमकर चर्चा हो रही है। कयास लगाए जा रहे हैं कि गैंगस्टर से नेता बने गुरप्रीत सिंह सेखों आने वाले रविवार को सीएम भगवंत मान की मौजूदगी में आम आदमी पार्टी में शामिल हो सकते हैं।
हालांकि इस बारे में न तो गुरप्रीत सिंह सेखों और न ही आम आदमी पार्टी की तरफ से खुलकर कोई बात कही गई है। गुरप्रीत सिंह सेखों ने पिछले हफ्ते ही जीरा में अपना ऑफिस खोला है। इस दौरान उन्होंने यह भी पंजाब चुनाव में हिस्सा लेने की मंशा भी जताई। कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी उन्हें जीरा से अपना प्रत्याशी बना सकती है।
जीरा विधानसभा सीट परंपरागत रूप से शिरोमणि अकाली दल का गढ़ रही है लेकिन पूर्व अकाली नेता और पूर्व विधायक हरी सिंह जीरा के निधन के बाद यहां अकालियों की पकड़ कमजोर पड़ी है। इस बेल्ट में गुरप्रीत सिंह सेखों की बढ़ती सियासी गतिविधियों का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने नगर पंचायत चुनाव के दौरान ममदोट, तलवंडी भाई और मुदकी में आम आदमी पार्टी के प्रत्याशियों का समर्थन किया था।
सिख युवकों को प्रताड़ित करने वाले अधिकारियों पर हो एक्शन- कुलदीप सिंह
अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार कुलदीप सिंह गड़गज ने पंजाब पुलिस के उन अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है, जिन पर संगरूर जिले के शेरों गांव के सिख युवक मोहनजीत सिंह को प्रताड़ित करने और उसके ‘ककार’ का अपमान करने का आरोप है। मोहनजीत सिंह ने ड्रग्स के खिलाफ आवाज उठाई थी और मुख्यमंत्री भगवंत मान के गांव के दौरे के दौरान विरोध प्रदर्शन किया था।
जत्थेदार कुलदीप सिंह ने कहा कि हर गांव में 10 से 15 युवा ड्रग्स की चपेट में आ चुके हैं। उन्होंने कहा कि पंजाब में “चिट्टा” की बिक्री पूरी तरह बंद होनी चाहिए। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि यह सरकार की निगरानी में बेची जा रही है। जत्थेदार ने कहा कि सिख युवक मोहनजीत सिंह ने अपने पड़ोसी के घर की छत से मुख्यमंत्री को शांतिपूर्ण तरीके से काला झंडा दिखाया, जो उसका “लोकतांत्रिक अधिकार” था।
इस मसले पर कांग्रेस पार्टी के ने प्रदेश अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि जिस व्यक्ति ने भगवंत मान को काला झंडा दिखाया, उसे बुरी तरह पीटा गया है। ऐसा लगता है कि भगवंत मान में अहमद शाह अब्दाली की रूह आ गई। वडिंग ने कहा कि अगर भगवंत मान जानना चाहते हैं कि लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं तो भेष बदलकर सड़क पर निकल जाएं। उन्होंने कहा कि अगर झंडा दिखाना सजा है तो वो रोज झंडा दिखाऊंगा भगवंत मान को।
रवनीत बिट्टू ने शेयर की वीडियो, पुलिस बोली- फर्जी है
पंजाब में विपक्षी दल लगातार भगवंत मान सरकार को राज्य में बढ़ती नशे की समस्या के लिए जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। इसी कड़ी में भाजपा नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया था, जिसमें एक सिख युवक नशे की हालत में दिख रहा था। दावा किया जा रहा था कि ये वीडियो लुधियाना के दुगरी इलाके का है।
हालांकि पंजाब पुलिस ने जांच के बाद दावा किया कि यह वीडियो फर्जी और प्रायोजित है। पुलिस के अनुसार, युवक ने सोशल मीडिया पर फॉलोअर्स और लोकप्रियता हासिल करने के लिए नाटक किया था। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, पुलिस ने युवक को मेडिकल जांच के लिए भेजा है ताकि मामले की निष्पक्षता तय कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा सके।
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