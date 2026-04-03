प्यार के खातिर पाकिस्तान से आई सीमा हैदर ने अपने हाल ही में पैदा हुए बेटे का नाम भारत रखा है। नोएडा के रबूपुरा में अपने पति सचिन मीणा के साथ रह रही सीमा ने कहा कि हिंदू धर्म बहुत खूबसूरत है और उन्हें इस पर गर्व है। दरअलस, सीमा ने बीते 18 फरवरी को अपने छठे बच्चे को जन्म दिया है। इससे पहले उन्होंने साल 2025 में एक बेटी को जन्म दिया था। बेटी का नाम दंपति ने राधा रखा था।

बता दें कि सीमा पहले से ही चार बच्चों की मां है। यह बच्चे उसके पाकिस्तानी पति के हैं। जबकि भारतीय पति सचिन के साथ उसके दो बच्चे हैं। एक बेटा और एक बेटी। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के अनुसार सीमा ने कहा कि वो क्रिकेट मैच में भी भारत का समर्थन करती है। जब भारतीय क्रिकेट टीम मैच जीतती है तो उन्हें खुशी होती है।

सीमा ने कहा, “मैच के दौरान मैं भारत की जीत के लिए भगवान से प्रार्थना करती हूं। भारतीय लोग बहुत अच्छे हैं। मैं पाकिस्तान वापस नहीं जाना चाहती। यहां हर जाति-धर्म के लोग साथ रहते हैं और मुझसे प्यार करते हैं। अपनी बहू मानते हैं।” बेटे के नामकरण के संबंध में उन्होंने बताया कि जन्म पंडित ने नाम का अक्षर निकाला तो वह ‘भ’ आया। ऐसे में हमने बच्चे का नाम भारत रखा, इससे अच्छा और क्या नाम हो सकता है।

सीमा ने कहा कि उन्हें पाकिस्तान छोड़ने का कभी पछतावा नहीं होता है। बता दें कि सीमा साल 2023 से सचिन मीणा के साथ उत्तर प्रदेश के नोएडा में रह रही है। वो नेपाल के रास्ते अपने चार बच्चों संग भारत में दाखिल हुई थीं। दोनों की लवस्टोरी खूब चर्चा में रही है। यह दंपति सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव रहता है। उनके यूट्यूब चैनल पर 20 लाख से अधिक फॉलोअर हैं।

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पाकिस्तानी नागरिक सीमा हैदर और उनके पति सचिन मीना के घर में एक शख्स जबरन घुस गया। इस घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और उस व्यक्ति को हिरासत में ले लिया। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के अनुसार पुलिस ने बताया कि आरोपी की पहचान तेजस के रूप में हुई है, जो गुजरात का रहने वाला है और मानसिक बीमारी से पीड़ित है। पढ़ें पूरी खबर…



