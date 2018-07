ओडिशा के एक सरकारी अस्पताल में जिंदा कोबरा निकल आया। सोमवार (नौ जुलाई) दोपहर महिला वॉर्ड में सब कुछ सामान्य था। अचानक एक मरीज को भूरे रंग का सांप नजर आया, जिसके बाद वहां हड़कंप मच गया। सांप की जानकारी पर अन्य मरीजों, अस्पताल के डॉक्टर और कर्मचारी भी दहशत में आ गए।

फौरन पास में रहने वाले एक संपेरे को बुलाया गया, जिसने उसे पकड़ा। संपेरे ने पाया कि वह कोबरा था, जिसे उसने बाद में नजदीक के जंगल में छोड़ दिया। यह घटना भद्र क स्थित जिला मुख्यालय अस्पताल की है। टि्वटर पर इंडिया टुडे की पत्रकार के हवाले से घटना के दौरान का वीडियो भी साझा किया गया।

देखें सांप को पकड़ने के बाद कैसे वहां अफरा-तफरी मच गई थी–

Panic gripped patients in Odisha’s District Headquarter Hospital in Bhadrak as a cobra was spotted inside female ward of the hospital. A local snake charmer later captured the cobra and released it into a nearby forest.@manogyaloiwal #ReporterDiary pic.twitter.com/HFasKtwhS3

— India Today (@IndiaToday) July 9, 2018