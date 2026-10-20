मुंबई में अभिनेता टाइगर श्रॉफ पर फायरिंग के बाद फिल्‍म अभिनेत्री दिशा पाटनी के बरेली वाले घर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। बरेली शहर के पुलिस क्षेत्राधिकारी-प्रथम (सीओ) आशुतोष शिवम ने पाटनी के घर पहुंचकर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया।

सीओ ने घर के अंदर-बाहर लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच की और वहां तैनात पुलिसकर्मियों को जरूरी दिशा-निर्देश दिए। इस घर में दिशा पाटनी के पिता एवं रिटायर्ड पुलिस उपाधीक्षक (डीएसपी) जगदीश सिंह पाटनी और परिवार के बाकी सदस्य रहते हैं।

पुलिस अफसरों ने सोमवार को दिशा पाटनी के घर के आसपास सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की थी। एहतियात के तौर पर घर पर 24 घंटे पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। इसके अलावा घर के आसपास भी निगरानी बढ़ाई गई है।

पुलिसकर्मियों को सतर्क रहने के निर्देश

पुलिस अफसरों ने सुरक्षा में लगे पुलिसकर्मियों को सतर्क रहने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तत्काल उच्चाधिकारियों को देने के निर्देश दिए। सीओ ने सुरक्षा इंतजामों के बारे में जानकारी लेने के लिए जगदीश सिंह पाटनी से भी बात की।

दिशा पाटनी के घर पर हुई थी फायरिंग

दिशा पाटनी के घर पर 11 और 12 सितंबर, 2025 को फायरिंग हुई थी। सीओ आशुतोष शिवम ने बताया कि शुरुआती जांच में लॉरेंस बिश्नोई गिरोह का नाम सामने आया था और बाद में रोहित गोदारा और गोल्डी बराड़ गिरोह की भूमिका भी जांच के दायरे में आई। उन्होंने बताया कि मामले में पुलिस ने विभिन्न राज्यों में कार्रवाई करते हुए आरोपियों की तलाश की थी।

17 सितंबर 2025 को गाजियाबाद के ट्रोनिका सिटी इलाके में पुलिस की संयुक्त कार्रवाई के दौरान दो शूटर रवींद्र उर्फ कुल्लू और अरुण मारे गए थे। दोनों पर दिशा पाटनी के पैतृक घर पर गोलीबारी करने का आरोप था। इस कार्रवाई में उत्तर प्रदेश एसटीएफ और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल शामिल थी।

इस मामले में पुलिस ने कुल छह संदिग्धों की पहचान की थी। चार आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई, जबकि दो शूटर पुलिस अभियान में मारे गए। बरेली के पुलिस अफसरों ने बताया कि पाटनी के घर पर सुरक्षा व्यवस्था की नियमित समीक्षा की जा रही है।

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टाइगर श्रॉफ पर हुए हमले ने एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को हिलाकर रख दिया है। भजन सम्राट गायक अनूप जलोटा ने इस मामले पर दुख जताया है। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर।