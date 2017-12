जम्मू-कश्मीर में तीन पाकिस्तानी आतंकी ढेर, एक महिला की भी गई जान

जम्मू-कश्मीर में सुरक्षाबलों और आतंकियों के बीच भीषण मुठभेड़ हुई है। सुरक्षाबलों ने आतंकियों के खिलाफ रविवार देर रात में अभियान चलाया था। इसी के तहत जवानों और आतंकियों के बीच कुपवाड़ा के हंदवाड़ा में मुठभेड़ हुई। इसमें तीन पाकिस्तानी आतंकी ढेर हो गए हैं। एक महिला के भी मारे जाने की खबर है। इस साल सेना ने लगातार अभियान चलाकर दर्जनों आतंकियों को ढेर करने में सफलता पाई है। आमतौर पर ठंड के मौसम में घुसपैठ की घटनाएं कम हो जाती हैं, लेकिन गर्मी में नापाक इरादों को अंजाम देने में विफल रहे आतंकी लगातार भारत में घुसपैठ करने की ताक में लगे हैं।

जानकारी के मुताबिक, जवानों और आतंकियों के बीच हंदवाड़ा के उनीसू गांव में मुठभेड़ की घटना हुई है। जम्मू-कश्मीर के पुलिस महानिदेशक एसपी वैद्य ने ट्वीट कर इस घटना के बारे में सूचना दी है। उन्होंने लिखा, ‘हंदवाड़ा के उनीसू में जम्मू-कश्मीर पुलिस, राष्ट्रीय रायफल और सीआरपीएफ की संयुक्त टीम ने तीन पाकिस्तानी आतंकियों को ढेर कर दिया। रातभर बारिश होती रही, लेकिन जवान भीषण ठंड में भी मोर्चे पर डटे रहे।’ सुरक्षाबलों और आतंकियों के बीच अब भी मुठभेड़ जारी है। आमतौर पर हिमपात के बाद आतंकी ऊंचे इलाकों से गांवों की ओर आते हैं। सुरक्षाबलों को ऐसे ही एक आतंकियों के दल के गांव में घुसने की सूचना मिली थी। इसके बाद जम्मू-कश्मीर पुलिस, राष्ट्रीय रायफल और सीआपीएफ के जवानों ने पूरे इलाके को घेर कर तलाशी अभियान शुरू कर दिया था। उसी वक्त रात में आतंकियों और सुरक्षाबलों में मुठभेड़ शुरू हो गई।

J&K: 3 terrorists gunned down & one civilian also lost her life during encounter that started late last night in Handwara's Unisoo. Search ops still underway. (visuals deferred by unspecified time) pic.twitter.com/JQ3eaWpASH

