गाजियाबाद के वसुंधरा पुलिस चौकी में हुए धमाके की जांच में सुरक्षा एजेंसियों को शक है कि इस धमाके के पीछे पाकिस्तानी डॉन और आतंकवादी शाहजाद भट्टी का दिल्ली एनसीआर में कोई एक्टिव नेटवर्क तो नहीं है। सुरक्षा एजेंसियां इस मामले में जांच में जुटी हुई हैं।

वसुंधरा पुलिस चौकी में 6 नवंबर की शाम एक धमाका हुआ था, धमाके में एक डिलीवरी बॉय घायल हो गया था। उसे मामली चोटें आईं थी और चौकी के कुछ खिड़कियों को भी नुकसान पहुंचा था। सोशल मीडिया पर इस हमले की जिम्मेदारी एक आतंकी संगठन ‘तहरीक-उल-मुजाहिदीन’ ने लिया था। पोस्ट को ‘गाजी 2’ नामक सोशल मीडिया अकाउंट से शेयर किया गया था।

मामले की जांच में यूपी पुलिस और अन्य सुरक्षा एजेंसियों के साथ आतंकवाद निरोधक दस्ते (एटीएस) को भी शामिल किया गया है।

शाहजाद भट्टी के एक्टिव नेटवर्क की भी जांच

न्यूज एजेंसी पीटीआई को पुलिस के एक सूत्र ने बताया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए पाकिस्तान का डॉन और आतंकवादी शाहजाद भट्टी के एक्टिव नेटवर्क और धमाके में उसकी संभावित भूमिका की भी जांच की जा रही है। आगे कहा कि एजेंसियां आतंकवादी गतिविधियों समेत सभी संभावित पहलुओं को ध्यान में रखकर मामले की जांच कर रही हैं।

लावारिस मिली थी एक स्कूटी

पुलिस सूत्रों के मुताबिक, धमाके के बाद पुलिस चौकी के पास एलिवेटेड रोड पर लावारिस हालत में एक स्कूटी मिली थी उसकी भी जांच की गई। बाद में पता चला कि स्कूटी दिल्ली के ही एक व्यक्ति की है, जो हाल ही में इलाके में अपने जानने वाले से मिलने आया था। एक अधिकारी ने यह भी बताया कि स्कूटी और उसके मालिक का धमाके की घटना से कोई संबंध नहीं मिला है।

नमूने भेजे गए आगरा

उन्होंने बताया कि जांच के दौरान बम निरोधक दस्ते, फॉरेंसिक टीम और डॉग स्कॉड की भी मदद ली गई। घटनास्थल से विस्फोटक पदार्थों के कणों के नमूने एकत्र कर जांच के लिए आगरा स्थित लैब भेजा गया है।

मामले में जिले के पुलिस आयुक्त रवींद्र जे. गौड़ ने एटीएस के पुलिस उपमहानिरीक्षक अनुराग यादव और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ घटनास्थल का दौरा भी किया था। अधिकारी अब लैब से नमूनों की जांच रिपोर्ट मिलने का इंतजार कर रहे हैं। एजेंसियों को रिपोर्ट से धमाके की प्रकृति और संभावित साजिश के बारे में स्थिति स्पष्ट होने की उम्मीद है।

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दिवाली के दिन गाजियाबाद के लोनी से भारतीय जनता पार्टी के विधायक नंद किशोर गुर्जर को रविवार को पाकिस्तान से धमकी आई है। उन्होंने इसकी जानकारी देते हुए कहा, आज सुबह मुझे पाकिस्तान के एक संगठन से कॉल आया और मेरे घर में विस्फोट करने की धमकी दी। विधायक का यह दावा ऐसे समय में आया है जब गाजियाबाद की एक पुलिस चौकी विस्फोट की खबर सामने आई है। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें