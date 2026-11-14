पाकिस्तान के कराची पोर्ट पर एमवी केवर जहाज पर एक भारतीय मर्चेंट नेवी अधिकारी के फंसे होने के सात महीने से ज्यादा समय बाद भारत सरकार ने कहा है कि वह शिपिंग कंपनी के संपर्क में है और अधिकारी तक राजनयिक पहुंच के लिए इस्लामाबाद से बात की है।

यह भारतीय अधिकारी, पांच अन्य क्रू सदस्यों के साथ, फरवरी में इस कार्गो जहाज पर सवार हुआ था। ईरान और ओमान से होते हुए,यह जहाज अप्रैल में कराची बंदरगाह पहुंचा। तब से, वे सभी जहाज पर ही हैं। यह अधिकारी, विनीत किशोर मिश्रा, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के रहने वाले हैं। उनके परिवार ने विदेश मंत्रालय से उनकी रिहाई और वापसी के लिए गुहार लगाई है।

एक व्यावसायिक मामला- रणधीर जायसवाल

इस घटना को शिपिंग कंपनी और कर्मचारियों के बीच एक व्यावसायिक मामला बताते हुए विदेश मंत्रालय के आधिकारिक प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, “कराची में मौजूद जहाज पर सवार मर्चेंट नेवी कर्मियों के मामले में, यह असल में जहाज के मालिक और जहाज पर मौजूद कर्मचारियों के बीच का मसला है। आप बस यूं ही जहाज छोड़कर नहीं जा सकते; इसलिए, आपके जाने से पहले एक नया क्रू आना जरूरी है।”

उन्होंने आगे कहा, “हम वहां मौजूद इन लोगों के साथ-साथ उनके नियोक्ता (शिपिंग कंपनी और उनके एजेंट) के संपर्क में हैं और इस मुद्दे को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। हमने पाकिस्तानी पक्ष से कांसुलर पहुंच की भी मांग की है। लेकिन मूल रूप से, यह शिपिंग कंपनी और कर्मचारियों के बीच का एक व्यावसायिक मामला है।”

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