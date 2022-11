Tamil Nadu Rain: बारिश की चेतावनी के बीच तमिलनाडु के कई जिलों में स्कूल, कॉलेज बंद

Tamil Nadu Rain: आईएमडी ने कहा कि श्रीलंका तट से दूर दक्षिण-पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक कम दबाव का चक्रवात अगले 24 घंटों के दौरान आने की संभावना है।

IMD Alert in Tamil Nadu: भारी बारिश के चलते बंद रहेंगे स्कूल कॉलेज (Photo-ANI)

पढें राज्य (Rajya News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram