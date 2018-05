योगी सरकार की मंत्री बोलीं- मच्छरों के काटने के बावजूद दलित के घर जा रहे बीजेपी नेता

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में मंत्री अनुपमा जायसवाल ने कहा है कि बीजेपी नेता मच्छरों के काटने के बावजूद दलितों के घर जा रहे हैं। योगी सरकार के एक और मंत्री सुरेश राणा के दलित के घर कथित हलवाई के यहां का खाना खाए जाने से उपजे विवाद पर अनुपमा जायसवाल से प्रतिक्रिया मांगी गई थी। इस पर अनुपमा जायसवाल ने शुक्रवार (4 मईं) को समाचार एजेंसी एएनआई से कहा कि सरकारी योजनाएं हर वर्ग को ध्यान रखकर बनाई जा रही है और योजनाओं का लाभ भी सुनिश्चित हो, इसके लिए रात भर मच्छरों के काटे जाने के बावजूद सरकार के मंत्री दलितों के घर जा रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि इस काम से बड़ी प्रसन्नता का अनुभव कर रही हैं। उन्होंने कहा कि किसी को दो जगह जाने का मौका मिलता है तो वो कहता है कि चार जगह उसकी चौपाल लगवाई जाए। जायसवाल ने कहा कि वह भी चार जगह प्रवास कर चुकी हैं।

बता दें कि दलितों के बीच पकड़ मजबूत बनाने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी ने पिछले महीने ग्राम स्वराज अभियान की शुरुआत की थी और सरकार के मंत्रियों, सांसदों और विधायकों को निर्देश दिया था कि वो दलितों के बीच जा-जाकर सरकार की जन कल्याणी योजनाओं की जानकारी दें। पीएम ने कहा था कि उनके नेता पचास फीसदी से ज्यादा दलित आबादी वाले इलाकों में कम से कम एक रात उनके बीच रुकें। इसी के तहत यूपी सरकार के मंत्री सुरेश राणा इस हफ्ते की शुरुआत में एक दलित के यहां गए थे, लेकिन विवादों में फंस गए। मंत्री सुरेश राणा पर आरोप है कि उन्होंने दलित परिवार के घर पर जो खाना खाया था, वह किसी हलवाई के यहां से मंगवाया गया था। यही नहीं, पानी की बोतल भी बाहर मंगवाई गई थी।

