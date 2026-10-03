Swami Prasad Maurya News: उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव 2027 से पहले प्रदेश की राजनीति में हलचल शुरू हो गई है। पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य कांग्रेस सांसद राहुल गांधी से मिलने के लिए 10 जनपथ पहुंचे। इसके बाद उन्होंने इंडिया गठबंधन में शामिल होने का ऐलान किया।

अपनी जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य ने मीडिया से बातचीत में कहा, “अपनी जनता पार्टी अब इंडिया गठबंधन का हिस्सा होगी। अपनी जनता पार्टी इंडिया गठबंधन में शामिल होगी। आगे की रणनीति और हम कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, इस बारे में बाद में चर्चा की जाएगी।”

बीजेपी को हटाना हमारा लक्ष्य- स्वामी प्रसाद मौर्य

स्वामी प्रसाद मौर्य ने लक्ष्य भी बताया है। उन्होंने कहा, “हमारा लक्ष्य होगा ‘भाजपा को हटाओ, देश को बचाओ’ और ‘संविधान को बचाओ, भाजपा को हटाओ’, जिस तरह राहुल गांधी पूरे देश में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यकों की आवाज उठा रहे हैं, हमारी पार्टी भी उत्तर प्रदेश में ऐसा ही कर रही है। इस साझा विचारधारा को देखते हुए, हम गठबंधन के हिस्से के रूप में चुनाव मैदान में उतरेंगे।”

कौन हैं स्वामी प्रसाद मौर्य

स्वामी प्रसाद मौर्य का जन्म 2 जनवरी 1954 को प्रतापगढ़ में हुआ था और उनकी पत्नी का नाम शिवा मौर्य है। इनके दो बच्चे हैं। मौर्य की बेटी संघमित्रा बीजेपी की सांसद रही हैं। मौर्य अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) समुदाय से आते हैं। उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से स्नातक किया और एलएलबी और मास्टर ऑफ आर्ट्स की डिग्री हासिल की।

स्वामी प्रसाद मौर्य ने 1980 में अपना राजनीतिक सफर शुरू किया और पहली बार 1996 से 2002 तक विधायक रहे। उन्हें यूपी में ‘युवा इलाहाबाद’ का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। 1991 में वे जनता दल में महासचिव के तौर पर शामिल हुए और जल्द ही 1996 में पार्टी से इस्तीफा दे दिया।

मार्च से अक्टूबर 1997 तक, वे बीजेपी समर्थित मायावती सरकार में मंत्री रहे। 2002 से 2003 तक, वे बहुजन समाज पार्टी सरकार में मंत्री के तौर पर लौटे। मौर्य पडरौना निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं और पहले बीजेपी के सदस्य थे, जिसमें वे बीएसपी से जुड़ने के बाद शामिल हुए थे। वे डलमऊ और पडरौना निर्वाचन क्षेत्रों से पांच बार विधानसभा के सदस्य रहे हैं, साथ ही यूपी सरकार में मंत्री, विपक्ष के नेता और सदन के नेता भी रहे हैं।

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हनुमानगढ़ी मंदिर के पुजारी महंत राजू दास ने शुक्रवार को उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य के अयोध्या में राम मंदिर चंदा ‘चोरी’ मामले पर दिए गए विवादित बयानों की आलोचना की और कहा कि उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर…