AAP नेता सत्येंद्र जैन को जेल में VIP ट्रीटमेंट देने का आरोप, गृह मंत्रालय ने मांगी रिपोर्ट

Satyendra Jain: दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन मनी लॉन्ड्रिंग केस में जेल में बंद हैं।

सत्येंद्र जैन (फोटो- इंडियन एक्सप्रेस)

