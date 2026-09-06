दिल्ली के सत्य निकेतन इलाके में रविवार को एक इमारत गिर गई। बताया जा रहा है कि इमारत के मलबे में कई लोग दबे हुए हैं। हादसे के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई।

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन के तमाम आला अधिकारी मौके पर पहुंच गए। इसके साथ ही बड़ी संख्या में स्थानीय लोग भी मौके पर मौजूद हैं।

प्रशासन ने राहत और बचाव अभियान चलाया है। दिल्ली पुलिस ने बताया है कि यह घटना दिन में 1:30 बजे हुई।

घटना में किसी के भी हताहत होने की अभी तक कोई सूचना नहीं है। यह तीन मंजिला इमारत थी और इसमें पीजी चलाया जा रहा था।