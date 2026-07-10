पंजाब के मानवाधिकार कार्यकर्ता जसवंत सिंह खालड़ा के अपहरण और हत्या मामले में पूर्व डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस जसपाल सिंह मुख्य दोषी थे। घटना के लगभग तीन दशक बाद जसपाल सिंह, दिलजीत दोसांझ की फिल्म सतलुज को लेकर चल रहे विवाद के बीच एक बार फिर सुर्खियों में आ गए हैं। जसपाल सिंह 60 साल के हो चुके हैं। उन्हें इस मामले में मई 2023 में अंतरिम ज़मानत मिली थी। नाभा ओपन एयर जेल के अधिकारियों ने हाल ही में होशियारपुर पुलिस से उनके मौजूदा पते का रूटीन वेरिफिकेशन की जांच करने को कहा है। जेल रिकॉर्ड में जो पता है वह जिले में आता है।

वेरिफिकेशन की यह कोशिश खालड़ा की ज़िंदगी और गायब होने पर आधारित सतलुज को 48 घंटे तक उपलब्ध रहने के बाद एक OTT प्लेटफॉर्म से हटाने के कुछ दिनों बाद हुई है। फिल्म में जसपाल का किरदार खास तौर पर दिखाया गया है, जिससे पंजाब के सबसे हाई-प्रोफाइल मानवाधिकार केस में से एक पर फिर से सबका ध्यान खींचा है।

होशियारपुर के SSP ने क्या कहा?

होशियारपुर के सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ़ पुलिस (SSP) संदीप मलिक ने द इंडियन एक्सप्रेस को बताया, “हालांकि मुझे अभी तक इस बारे में कोई आधिकारिक ईमेल या ऐसा कुछ नहीं मिला है, लेकिन हां, मुझे पता चला है कि नाभा ओपन एयर जेल से कुछ जानकारी मिली है। चूंकि रहने का पता होशियारपुर जिले में बताया गया है, इसलिए हमसे डिटेल्स देने के लिए कहा गया है। वह अंतरिम बेल पर बाहर था और रहने की जगह की डिटेल्स मांगने वाला ऐसा कम्युनिकेशन एक रूटीन चेक है, कुछ भी अजीब नहीं है।”

नाभा ओपन एयर जेल सुपरिटेंडेंट चंचल कुमारी से कमेंट्स के लिए संपर्क करने की कोशिशें की गई लेकिन संभव नहीं हो पाया। पुलिस सूत्रों ने कहा कि वेरिफिकेशन को इस बात का संकेत नहीं माना जाना चाहिए कि दोषी फरार है। उन्होंने बताया कि बेल पर रिहा हुए व्यक्ति के लिए शुरू में दिए गए पते पर रहना जरूरी नहीं है और रहने की जगह की डिटेल्स का समय-समय पर वेरिफिकेशन एक रूटीन प्रशासनिक काम है। सूत्रों ने आगे कहा कि होशियारपुर पुलिस को सिर्फ पता वेरिफाई करने के लिए कहा गया है, जबकि जसपाल नाभा जेल अधिकारियों के अधिकार क्षेत्र में ही रहा।

अधिकारिक रिकॉर्ड में अलग पते

अधिकारिक रिकॉर्ड के मुताबिक जसपाल का घर जालंधर जिले का चीमा नगर है, जबकि अधिकारियों के पास बाद में जो पता मिला, वह होशियारपुर जिले के माझी गांव का है। जसपाल, खालड़ा के किडनैपिंग और मर्डर के मुख्य आरोपियों में से एक था। जसपाल 31 अगस्त, 1995 को पंजाब के तत्कालीन मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की हत्या के छह दिन बाद 6 सितंबर 1995 को अमृतसर में अपने घर के बाहर से गायब हो गया था।

खालरा ने पंजाब के आतंकवाद के समय में हजारों अज्ञात शवों के कथित गैर-कानूनी अंतिम संस्कार का पर्दाफाश किया था। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (CBI) की जांच के बाद, जसपाल और पंजाब पुलिस के कई अन्य कर्मचारियों पर खालरा को किडनैप करने, उसे गैर-कानूनी तरीके से कैद करने, पुलिस कस्टडी में उसकी हत्या करने और सबूत नष्ट करने के लिए चार्जशीट दायर की गई थी।

खालड़ा की पुलिस ने की थी हत्या

प्रॉसिक्यूशन के केस के मुताबिक खालड़ा की एक पुलिस स्टेशन के अंदर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। कथित तौर पर उसके शव को एक गाड़ी की डिक्की में ले जाया गया और सबूत नष्ट करने की कोशिश में हरिके के पास एक नहर में फेंक दिया गया। नवंबर 2005 में पटियाला की एक CBI कोर्ट ने जसपाल को क्रिमिनल कॉन्सपिरेसी, किडनैपिंग, मर्डर और सबूत मिटाने का दोषी ठहराया और उसे उम्रकैद की सज़ा सुनाई। 2007 में पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट और बाद में 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने उसकी सज़ा को बरकरार रखा। इस केस में दोषी ठहराए गए छह पुलिसवालों में जसपाल सबसे सीनियर ऑफिसर था। दूसरे दोषियों में सब-इंस्पेक्टर अमरजीत सिंह, सतनाम सिंह, सुरिंदर पाल सिंह और जसबीर सिंह के अलावा हेड कांस्टेबल पृथ्वीपाल सिंह शामिल थे।

सूत्रों ने बताया कि जसपाल सिंह ने 2017 में समय से पहले रिहाई के लिए एक अर्जी दी थी, लेकिन केंद्र ने इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया था। COVID-19 महामारी के दौरान, जब सुप्रीम कोर्ट की बनाई कमेटी के निर्देशों के बाद जेलों में भीड़ कम हुई, तो हजारों दोषियों और अंडरट्रायल कैदियों को अलग-अलग चरणों में पैरोल और अंतरिम बेल पर रिहा किया गया। सूत्रों ने बताया कि इसी प्रक्रिया के तहत जसपाल को नवंबर 2021 में रिहा किया गया था। पढ़ें क्यों बैन हुई दिलजीत दोसांझ की ‘सतलुज’?

मई 2023 में रिहा हुआ जसपाल

इसके बाद 16 अगस्त, 2022 के एक कोर्ट ऑर्डर ने उन्हें सरेंडर करने का निर्देश दिया। बाद में मई 2023 में पटियाला के चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट की कोर्ट ने उन्हें अंतरिम बेल दे दी। रिलीज वारंट ने नाभा ओपन एयर जेल सुपरिटेंडेंट को 1 लाख रुपये के बेल बॉन्ड भरने के बाद उन्हें रिहा करने का निर्देश दिया। वह तब से बेल पर बाहर है।

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शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने बुधवार को सोशल मीडिया पर घोषणा की कि पार्टी पंजाब के हर गांव में फिल्म ‘ सतलुज’ का प्रदर्शन करेगी। उन्होंने कहा कि इसका उद्देश्य युवा पीढ़ी को कांग्रेस शासन के दौरान सिख समुदाय के खिलाफ कथित अत्याचारों के बारे में बताना है। पढ़ें पूरी खबर