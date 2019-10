Sardar Patel Jayanti 2019 : सरदार पटेल की जयंती पर गुरुवार को तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में आयोजित पदयात्रा ‘वाकाथन’ में बीजेपी की वरिष्ठ नेता और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी शामिल हुईं। इस दौरान उनको चेन्नई के शेनाय नगर में घुटने भर गंदे पानी से होकर गुजरना पड़ा। तमिलनाडु में भारी बारिश से कई इलाकों में पानी भरा हुआ है। एक वीडियो में निर्मला सीतारमण शेनॉय नगर इलाके में कई भाजपा कार्यकर्ताओं और नेताओं के साथ एक पानी भरी गली से गुजरती हुई दिखाई दे रही हैं। तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में पिछले कुछ दिनों से भारी बारिश हो रही है। इससे निचले इलाकों में जलभराव हो गया। तमिलनाडु के 15 जिलों में गुरुवार को भारी वर्षा होने की संभावना है। तमिलनाडु में बारिश के कल भी जारी रहने की संभावना है।

मोदी के पीएम बनने के बाद से हर वर्ष हो रहा है समारोह : यह कार्यक्रम सरदार वल्लभ भाई पटेल की 144वीं जयंती और महात्मा गांधी की 150 वीं जयंती के मौके पर आयोजित किया गया था। जयंती समारोह पर देश भर में गुरुवार को कई कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। 2014 में नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद से उनके नेतृत्व में सरकार पटेल की जयंती को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मना रही है। 31 अक्टूबर 1875 को गुजरात के नडियाद में जन्मे पटेल भारत के पहले गृह मंत्री थे, जिन्होंने 560 से अधिक राज्यों का भारत संघ में विलय कराया था।

Hindi News Today, 31 October 2019 LIVE Updates: देश-दुनिया की हर खबर पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

प्रधानमंत्री ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर दी श्रद्धांजलि : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के केवडिया में सरदार वल्लभभाई पटेल को स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में उनकी 144 वीं जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर प्रधानमंत्री एकता दिवस परेड में भी भाग लेंगे और शाम को वडोदरा जाने से पहले राष्ट्रीय एकीकरण की शपथ दिलाएंगे। इस बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय राजधानी में सरदार पटेल की स्मृति में एक झंडा फहराया। मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम से शुरू हुई ‘रन फॉर यूनिटी ’ में खेल हस्तियों, खेल प्रेमियों और केंद्रीय पुलिस बलों के कर्मचारिययों सहित बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया।

#WATCH Tamil Nadu: Union Finance Minister Nirmala Sitharaman walks through a waterlogged street in Shenoy Nagar in Chennai during walkathon, on birth anniversary of #SardarVallabhbhaiPatel & 150th birth anniversary year celebrations of Mahatma Gandhi. pic.twitter.com/RktRjAZ6So

— ANI (@ANI) October 31, 2019