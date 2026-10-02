उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से बीजेपी के वरिष्ठ नेता संजयन त्रिपाठी ने पार्टी से बगावत कर दी है। गोरखपुर-फैजाबाद स्नातक सीट से संजयन त्रिपाठी MLC चुनाव का टिकट मांग रहे थे, लेकिन पार्टी ने ध्रुव कुमार त्रिपाठी पर भरोसा जताया। इसके बाद संजयन त्रिपाठी निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। नामांकन के बाद संजयन त्रिपाठी ने अपनी गाड़ी से पार्टी का झंडा भी हटा दिया और मीडिया से बात करते हुए भावुक हो गए।

संजयन त्रिपाठी ने कहा, “बहुत ही भारी और दुखी मन से हमने झंडे का त्याग किया, क्योंकि अब झंडे पर हमारा कोई अधिकार नहीं रह गया। एक किराएदार को भी जब घर खाली करना होता है तो उसका मन बहुत दुखी होता है। लेकिन आप सोचिए अगर कोई व्यक्ति उस घर को स्थाई मान ले और उसे छोड़ना पड़े तो कितना दुख होगा?”

संजयन त्रिपाठी का छलका दर्द

संजयन त्रिपाठी ने आगे कहा, “मैंने पिछले 6 साल से अपनी वफादारी कोशिश की लेकिन मेरी वफादारी पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगाकर उसकी चिंता नहीं की गई। ऐसे अनेक मौके आए जब मैंने अपमान सहा और आज जब मैं इस झंडे का त्याग कर रहा हूं, तब मैं भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं को अपनी बात पहुंचाना चाहता हूं। आप AC कमरों से निकल कर नीचे के कार्यकर्ताओं का दर्द समझिए। याद रखिए जब यह कार्यकर्ता रुठेंगे, तब आपके दल को कोई बचा नहीं पाएगा।”

बीजेपी ने किसे दिया टिकट?

संजयन त्रिपाठी ने कहा कि भाजपा अपने पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं का सही से संयोजन नहीं कर पा रही है। उन्होंने कहा कि पार्टी के लिए जमीनी स्तर पर वर्षों तक कार्य करने वाले नेताओं को दरनिकार किया जा रहा है। संजयन त्रिपाठी ने आने वाले समय में कई कार्यकर्ताओं के बगावत करने की भी बात कही।

बता दें कि भाजपा ने जो एमएलसी चुनाव को लेकर सूची जारी की है, उसमें वाराणसी स्नातक से केदारनाथ सिंह, मेरठ से दिनेश गोयल, इलाहाबाद झांसी से अशोक कुमार राठौर को मैदान में उतारा है। वहीं वाराणसी शिक्षक सीट से डॉक्टर प्रमोद मिश्रा, आगरा से इंजीनियर हरीकिशोर तिवारी और गोरखपुर-फैजाबाद से ध्रुव त्रिपाठी को टिकट दिया है।

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समाजवादी पार्टी ने राज्यसभा चुनाव के लिए अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया है। पार्टी की ओर से सोशल मीडिया पर दी गई जानकारी के मुताबिक प्रो. राम गोपाल यादव और धनराज परिमल नाथवानी बुधवार सुबह 11 बजे पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव की मौजूदगी में नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। नामांकन के दौरान सपा के कई वरिष्ठ नेता और विधायक भी मौजूद रहेंगे। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर…