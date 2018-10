गुजरात में एक 14 माह की बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना के बाद बिहार-यूपी के लोगों को लगातार निशाना बनाया जा रहा है। पुलिस के अनुसार, गुजरात के करीब छह जिले इस हिंसा से प्रभावित हो चुके हैं। यहां की फैक्ट्रियों में काम करने वाले गैर-गुजराती लोगों पर स्थानीय लोग लाठी-डंडे और पत्थर से हमला कर रहे हैं। इस वजह से यूपी-बिहार के काफी लोग वापस घर लौट रहे हैं। हिंसा की वारदात अभी थमी नहीं है और राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप शुरू हो गए। कांग्रेस नेता और महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष संजय निरुपम ने इस घटना को लेकर पीएम मोदी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा, “पीएम के गृह राज्य गुजरात में अगर उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश के लोगों को मार-मार कर भगाया जाएगा तो एक दिन पीएम को भी वाराणसी जाना है, ये याद रखना चाहिए। वाराणसी के लोगों ने उन्हें गले लगाया और प्रधानममंत्री बनाया था।”

कांग्रेस नेता ने एक ट्वीट कर कहा, “गुजरात के डीजीपी कह रहे हैं कि ‘उत्तर भारत के लोग पर्व को देखते हुए अपने घर लौट रहे हैं। उन्हें वापस जाने को मजबूर नहीं किया जा रहा है।’ यह एक बड़ा झूठ है। दिवाली और छठ की छुट्टियां एक महीने बाद शुरू होगी, अभी नहीं! भाजपा उन्हें वापस जाने को मजबूर कर रही है और कांग्रेस विधायक को बदनाम कर रही है। मोदी जी, इस तरह की संकीर्ण राजनीति करना बंद कीजिए।”

DGP Gujrat saying that North Indians are going for festivals to their home town and not being forced to leave.Its big lie.Diwali & Chhath holidays will start after one month.Not now.#BJP is forcing them to flee and defaming Congress MLA.

Modiji,stop this parochial politics.

— Sanjay Nirupam (@sanjaynirupam) October 8, 2018