Maharashtra Sangli Tension: महाराष्ट्र के सांगली में शनिवार शाम एक मामूली बात ने हिंसक रूप ले लिया। स्वतंत्रता सेनानी और क्रांतिवीर उमाजी नाइक का एक डिजिटल पोस्टर हटाने के विवाद को लेकर दो गुट आपस में भिड़ गए। इस झड़प में जमकर हिंसा और तोड़फोड़ हुई।

शनिवार शाम हुए इस खूनी संघर्ष में कम से कम सात लोग घायल हो गए। उपद्रवियों ने इलाके में खड़ी कई गाड़ियों में तोड़फोड़ की और आसपास की दुकानों को भी नुकसान पहुंचाया, जिससे पूरे इलाके में भारी तनाव फैल गया।

पोस्टर हटाने से शुरू हुआ मामूली विवाद

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार विवाद की शुरुआत एक मुख्य चौराहे पर लगाए गए डिजिटल पोस्टर से हुई। यह पोस्टर क्रांतिवीर उमाजी नाइक की जयंती, प्रतिमा स्थापना या सौंदर्यकरण परियोजना के सिलसिले में लगाया गया था। दरअसल, शुक्रवार शाम को जब इस पोस्टर को हटाया गया, तो दो पक्षों के बीच तीखी बहस हो गई। हालांकि, उस समय स्थानीय प्रतिनिधियों और प्रबुद्ध लोगों के हस्तक्षेप के बाद मामला शांत हो गया था और दोनों पक्षों के बीच सुलह करा दी गई थी।

उभर आया पुराना विवाद

यह शांति ज्यादा देर तक कायम नहीं रह सकी। शनिवार को वही पुराना विवाद एक बार फिर से उभर आया। एक पक्ष के कुछ लोगों ने दूसरे पक्ष के एक व्यक्ति पर हमला कर दिया, जिसके बाद स्थिति नियंत्रण से बाहर हो गई और दोनों तरफ से लोग आमने-सामने आ गए।

पथराव, तलवारें और बाजारों में सन्नाटा

देखते ही देखते मामूली कहासुनी ने बड़े हिंसक संघर्ष का रूप ले लिया। उपद्रवियों ने एक-दूसरे पर जमकर पथराव किया। चश्मदीदों और पुलिस के मुताबिक, हिंसा के दौरान तलवारें, दरांती (सिकल) और लकड़ी के डंडों का खुलकर इस्तेमाल किया गया।

इस भीषण हिंसा में कुल सात लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के तुरंत बाद सभी घायलों को पास के अस्पताल ले जाया गया। पुलिस ने बताया कि इनमें से दो लोगों की हालत बेहद गंभीर बनी हुई है, जिनका इलाज मिरज के सरकारी अस्पताल में चल रहा है।

पूरे गांव दहशत का माहौल

हिंसा और पथराव की खबर फैलते ही पूरे गांव और आसपास के इलाकों में दहशत का माहौल बन गया। स्थानीय व्यापारियों और दुकानदारों ने अपनी दुकानें तुरंत बंद कर लीं। सड़क पर सन्नाटा पसर गया और चारों तरफ तनाव की स्थिति पैदा हो गई।

“स्थिति अब नियंत्रण में”: सांगली पुलिस

मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए सांगली जिला पुलिस तुरंत हरकत में आई। पुलिस अधीक्षक (एसपी) तुषार दोषी ने स्थिति का जायजा लिया और तुरंत अतिरिक्त पुलिस बल को मौके पर रवाना किया।

घटना की जानकारी देते हुए सांगली के एसपी तुषार दोषी ने कहा, “पोस्टर हटाने को लेकर दो गुटों के बीच झड़प हुई थी, जिसमें सात लोग घायल हुए हैं। हमने इलाके में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दिया है और एसडीपीओ स्तर के अधिकारी स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। फिलहाल स्थिति पूरी तरह शांत और नियंत्रण में है।”

पुलिस कर रही मामले की जांच

सांगली पुलिस की टीमें अब हिंसा में शामिल उपद्रवियों की पहचान करने में जुटी हुई हैं। सीसीटीवी फुटेज और स्थानीय लोगों की मदद से आरोपियों की धरपकड़ के लिए छापेमारी की जा रही है। इसके साथ ही वाहनों और दुकानों को हुए नुकसान का भी आकलन किया जा रहा है।

इलाके में स्थायी शांति बहाल करने और स्थिति को सामान्य बनाने के लिए प्रशासन ने पहल की है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि दोनों गुटों के प्रमुख सदस्यों और स्थानीय प्रतिनिधियों के साथ जल्द ही एक ‘शांति समिति’ (Peace Committee) की बैठक बुलाई जाएगी ताकि किसी भी तरह की अफवाह को फैलने से रोका जा सके।

कौन थे क्रांतिवीर उमाजी नाइक?

इस विवाद के केंद्र में रहे क्रांतिवीर उमाजी नाइक भारत के महान स्वतंत्रता सेनानियों में से एक हैं। उन्होंने 1826 से 1832 के दौरान अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ जोरदार बगावत की थी और अंग्रेजों की नाक में दम कर दिया था। उन्हें भारत के शुरुआती क्रांतिकारियों में गिना जाता है।

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