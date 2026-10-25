Sangeet Som on Akhilesh Yadav: उत्तर प्रदेश में बीजेपी के फायरब्रांड नेता और मेरठ की सरधना सीट से पूर्व विधायक संगीत सोम ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पर उनकी हत्या की साजिश रचने का गंभीर आरोप लगाया है। संगीत सोमन ने कहा कि पूर्व सीएम अखिलेश ने टूटी यादव के जरिए उनकी हत्या की साजिश रची थी, हालांकि वह साजिश फेल हो गई।

बीजेपी के पूर्व विधायक संगीत सोम ने अखिलेश यादव पर आरोप लगाने के साथ ही एक पुरानी घटना का जिक्र किया। उन्होंने अपने जेल जाने के समय का जिक्र करते हुए बताया, “मुजफ्फरनगर जेल में पहुंचने के करीब दो घंटे बाद उन्हें दूसरी जेल भेज दिया गया था और पूरी रात जंगल में घुमाया गया था।”

अधिकारियों ने बताई थी आशंका

संगीत सोम ने दावा किया कि अखिलेश यादव की सरकार के कार्यकाल के दौरान ही उन्हें उरई जेल में अन्य कैदियों को हटा दिया गया था। इसके बाद संगीत सोम को अन्य कैदियों से अलग रखा गया था। बीजेपी नेता ने कहा कि कुछ अधिकारी थे, जिन्होंने उन्हें हत्या की मंशा को लेकर आगाह किया था।

संगीत सोम के मुताबिक, जनता की वजह से ही वे सुरक्षित है और अगर जनता का साथ न होता तो स्थितियां बुरी हो सकती थीं। उन्होंने कहा कि वे जब भी उन घटनाओं को याद करते हैं, तो सिहर जाते हैं। उन्होंने कहा कि उन्होंने इसके बारे में एक नहीं बल्कि कई बार जिक्र किया है।

सपा विधायक बोले- सिक्योरिटी लें संगीत सोम

संगोत सोम के आरोपों पर सपा विधायक और पूर्व कैबिनेट मंत्री शाहिद मंजूर ने सीधे तौर पर कुछ नहीं कहा लेकिन वे बोले कि अगर संगीत सोम को अपनी हत्या का डर है तो फिर उन्हें और ज्यादा सरकारी सिक्योरिटी लेनी चाहिए।

न्यूज एजेंसी PTI से बातचीत में सपा विधायक ने कहा, “वह BJP नेता, पूर्व MLA और एक फायरब्रांड नेता हैं। उनकी पार्टी सत्ता में है। अगर उन्हें अपनी जान का खतरा है, तो उन्हें सरकार से अप्लाई करना चाहिए। अगर 26-27 सुरक्षाकर्मी काफी नहीं हैं, तो वह 50-100 सुरक्षाकर्मी ले सकते हैं। अगर Z-प्लस सुरक्षा भी काफी नहीं है, तो वह NSG सुरक्षा मांग सकते हैं।”

‘TRP बढ़ाने और टिकट पक्का करने की कोशिश’

शाहिद मंजूर ने सोम से यह भी पूछा कि जब वह MLA थे, तब अखिलेश यादव सरकार ने उन्हें कितने सुरक्षाकर्मी दिए थे। उन्होंने कहा, “शायद कोई अपनी TRP बढ़ाने के लिए ऐसी बातें कह रहा है। यह भी हो सकता है कि वह अपना टिकट पक्का करने के लिए ऐसा कर रहा हो। मैं इस पर कोई कमेंट नहीं करना चाहता।”

सपा विधायक ने इसे सीधे तौर पर राजनीति से प्रेरित आरोप बताया है। हालांकि संगीत सोम के बयान के अलावा उन्होंने कोई ऐसे तथ्य नहीं दिए जिससे यह साबित हो सके कि अखिलेश यादव ने सच में ऐसी कोई साजिश रची भी थी या नहीं।

रामपुर जिला जेल में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान से मुलाकात करने के बाद पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा, “आजम थे, आजम हैं और आजम रहेंगे।” इसके जरिये उन्होंने जेल में बंद इस नेता के समर्थकों को यह संदेश दिया कि वे आज भी उन्हें पार्टी का एक अहम और स्थायी चेहरा मानते हैं। पढ़िए पूरी खबर…