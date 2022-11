Gujarat Assembly Election 2022: विजयी विश्व तिरंगा प्यारा…बचपन में गाते थे, मतलब अब समझ आया है- गुजरात में वोट मांगते हुए बोले केंद्रीय मंत्री रुपाला

Gujarat Elections: गुजरात विधानसभा चुनाव दो चरणों में 1 और 5 दिसंबर को होंगे. वोटों की गिनती 8 दिसंबर 2022 को होगी।

केंद्रीय मंत्री पुरषोत्तम रूपाला (Photo Source- twitter/ @PRupala)

पढें राज्य (Rajya News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram