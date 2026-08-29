गढ़चिरौली के आदिवासी आवासीय स्कूल में सांप के डसने की घटना के दो सप्ताह से ज्यादा समय बाद 14 साल की समृद्धि नागपुर के सरकारी मेडिकल कॉलेज (जीएमसी) के पीडियाट्रिक इंटेंसिव केयर यूनिट में जिंदगी के लिए जूझ रही है। उसे इस बात का अंदाजा तक नहीं है कि उसका मामला आदिवासी स्कूलों की बदहाल व्यवस्थाओं और सरकार के बदलाव के वादों को लेकर हो रहे विरोध प्रदर्शनों का एक बड़ा कारण बन गया है।

10 अगस्त की रात गढ़चिरौली के जप्तलाई गांव स्थित जप्तलाई आश्रम स्कूल में फर्श पर सो रही छह आदिवासी छात्राओं को कॉमन क्रेट यानी करैत सांप ने डस लिया था। स्कूल में छात्राओं के लिए बिस्तर तक नहीं थे। इनमें से तीन छात्राओं की मौत हो गई, जबकि दो ठीक होकर अस्पताल से लौट चुकी हैं।

डॉक्टरों के मुताबिक समृद्धि का शुरुआत में गढ़चिरौली के जिला अस्पताल में इलाज किया गया था। उसके बाद पता चला कि उसके मस्तिष्क के भीतर रक्तस्राव हुआ है, जिसके लिए उसे ब्रेन सर्जरी की जरूरत पड़ी। वह अब भी कभी होश में आती है और कभी बेहोश हो जाती है। सांस लेने के लिए उसे वेंटिलेटर की मदद लेनी पड़ रही है।

सब चाहते हैं वह आंख खोले और अपनों को देखे

समृद्धि के पिता सुरेश नैताम चुपचाप उसके पास बैठे रहते हैं और उसे अकेला छोड़ने को तैयार नहीं हैं। उनकी पत्नी अर्चना, उनके भाई रोशन मडावी और समृद्धि के कुछ शिक्षक बारी-बारी से उनकी जगह संभालते हैं, ताकि 14 साल की यह बच्ची जब भी कुछ क्षणों के लिए आंखें खोले, उस समय उसके अपने लोग उसके पास मौजूद रहें। मडावी बताते हैं कि शुरुआत में समृद्धि के लिए आंखें खोलना भी बेहद मुश्किल था। वह कहते हैं, “अब वह आंखें खोलती है और आसपास देखती है।”

जीएमसी के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉ. अविनाश गावंडे के मुताबिक समृद्धि की हालत धीरे-धीरे सुधर रही है, हालांकि वह लंबे समय तक वेंटिलेटर से अलग नहीं रह पा रही है। उसके शरीर में अब भी लकवे की स्थिति है, हालांकि बाईं तरफ कुछ प्रतिक्रिया दिखाई देती है।

अस्पताल के एक अधिकारी का कहना है, “इसमें कुछ समय लगेगा, लेकिन हमें उम्मीद है कि वह ठीक हो जाएगी। समृद्धि की उम्र कम है और उसका शरीर अभी विकसित हो रहा है, इसलिए हमें उसके अच्छी तरह स्वस्थ होने की उम्मीद है।”

समृद्धि और सांप के डसने से जान गंवाने वाली उसकी सहपाठियों की जिंदगी में शायद एक साधारण-सी पहल फर्क पैदा कर सकती थी – आदिवासी स्कूलों में फर्नीचर उपलब्ध कराने की पहल। इसकी शुरुआत आठ साल पहले, 2018-19 में की गई थी। महाराष्ट्र के आदिवासी विकास विभाग ने ‘कायापलट अभियान’ के तहत राज्यभर में सरकार द्वारा संचालित आश्रम स्कूलों और छात्रावासों में रहने और पढ़ने की परिस्थितियों को बेहतर बनाने की योजना शुरू की थी।

अब महाराष्ट्र कौशल विकास, रोजगार एवं नवाचार विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव मनीषा वर्मा इस योजना की रूपरेखा तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुकी थीं। 1997-98 में एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना में फील्ड ऑफिसर और प्रोजेक्ट ऑफिसर के रूप में काम करते हुए उन्होंने महाराष्ट्र के दूरदराज के आदिवासी और वन क्षेत्रों को करीब से देखा था। उस दौर की एक याद जो उनके साथ बनी रही, वह थी सांप के काटने से बच्चों की लगातार होने वाली मौतें और स्कूलों में बुनियादी फर्नीचर तक न होने के कारण छात्रों की अस्वच्छ परिस्थितियां।

जब वर्मा आदिवासी विकास विभाग की सचिव बनीं, तो उनके अनुभवों ने ‘कायापलट अभियान’ की बुनियाद तैयार करने में मदद की। वर्मा द इंडियन एक्सप्रेस से कहती हैं, “हमने इसकी योजना और क्रियान्वयन बेहद सावधानी से किया। हमारा संकल्प बिल्कुल स्पष्ट था – कोई बच्चा फर्श पर न सोए, कोई बच्चा फर्श पर न पढ़े और कोई बच्चा फर्श पर बैठकर खाना न खाए। मूल रूप से यह बच्चों को सम्मान के साथ जीने का अधिकार देने की पहल थी।”

सरकारी आंकड़ों के अनुसार, ‘कायापलट अभियान’ के तहत महाराष्ट्र के कुछ सबसे दूरदराज इलाकों में स्थित 502 सरकारी आश्रम स्कूलों और 491 सरकारी छात्रावासों को शामिल किया गया था। इनमें करीब 2.5 लाख छात्र रहते और पढ़ते थे। इन स्कूलों के लिए विभाग ने 30,809 बड़े डेस्क, 37,104 छोटे डेस्क और 22,135 बंक बेड खरीदे। इसके अलावा डाइनिंग टेबल, कुर्सियां, अलमारियां और अन्य जरूरी फर्नीचर भी उपलब्ध कराया गया।

जरूरतों का आकलन करने के लिए फील्ड टीमों ने जमीनी रिपोर्ट तैयार की थी। कक्षाओं और छात्रावासों की माप भी ली गई थी, ताकि फर्नीचर का आकार और संख्या जरूरत के मुताबिक तय की जा सके। इस योजना पर खर्च हुए करीब 200 करोड़ रुपये में से एक बड़ी राशि केंद्र सरकार ने उपलब्ध कराई थी।

लेकिन समृद्धि के जप्तलाई आश्रम स्कूल में बिस्तर नहीं थे, क्योंकि ‘कायापलट अभियान’ का दायरा केवल सरकारी आश्रम स्कूलों तक सीमित था। सरकार से सहायता पाने वाले, लेकिन निजी तौर पर संचालित आश्रम स्कूल इस योजना में शामिल नहीं थे।

जप्तलाई में सांप के काटने से हुई छात्राओं की मौत के बाद आदिवासी विकास विभाग के नागपुर सर्किल ने नागपुर, गढ़चिरौली, गोंदिया, भंडारा, चंद्रपुर और वर्धा जिलों के 133 सरकारी सहायता प्राप्त आश्रम स्कूलों का निरीक्षण शुरू कर दिया है।

समृद्धि जिस स्कूल में पढ़ती थी, उसका लाइसेंस स्थायी रूप से रद्द कर दिया गया है। आदिवासी विभाग के अधिकारियों का कहना है कि वहां पढ़ने वाले छात्रों को दूसरे स्कूलों में स्थानांतरित करने की प्रक्रिया चल रही है।

बुधवार को महाराष्ट्र के आदिवासी विकास मंत्री अशोक उइके ने पुणे में विरोध प्रदर्शन कर रहे आदिवासी छात्रों के साथ पांच घंटे तक बैठक की। इनमें से कुछ छात्रों की भूख हड़ताल 15वें दिन में प्रवेश कर चुकी थी। मंत्री ने भरोसा दिलाया कि सरकार उनकी सभी चिंताओं को दूर करने के लिए प्रतिबद्ध है, जिसमें जप्तलाई में सांप के काटने से हुई छात्राओं की मौत का मामला भी शामिल है।

पुलिस में जाना चाहती थी समृद्धि

समृद्धि बचपन से ही पुलिस में भर्ती होना चाहती थी। उसके पिता सुरेश बताते हैं कि सरकारी पुलिस भर्ती परीक्षा में स्थानीय बोली जाने वाली भाषा यानी मराठी में दक्षता जरूरी होती है। इसी वजह से उन्होंने अपनी बेटी को जप्तलाई आश्रम स्कूल भेजा था, जो उनके रंगही गांव स्थित घर से करीब 20 किलोमीटर दूर है। परिवार में स्थानीय आदिवासी बोली का इस्तेमाल होता है।

समृद्धि के एक रिश्तेदार की बेटी भी जप्तलाई स्कूल में पढ़ चुकी थी। यह भी उसके माता-पिता के उसे वहां भेजने के फैसले की एक वजह थी। समृद्धि को उस स्कूल में गए अभी सिर्फ एक महीना ही हुआ था कि एक रात सांप ने उसे डस लिया और वह अस्पताल पहुंच गई।

अब परिवार उसके ठीक होने का इंतजार कर रहा है, लेकिन सुरेश को अपने गांव में पीछे छूट गई जिंदगी की भी चिंता सता रही है। समृद्धि से छोटा उनका बेटा अपनी दादी के साथ गांव में है। सुरेश कहते हैं, “मेरी पूरी फसल बर्बाद हो गई। मैं खेत की बाड़ लगाए बिना ही यहां भाग आया और मवेशी खेत में घुस गए।”

परिवार के पास 1.5 एकड़ का धान का खेत है और यही उनकी आय का एकमात्र जरिया है। जीएमसी में मरीज के साथ रहने वाले परिजनों के लिए कोई जगह नहीं है। इसलिए समृद्धि के माता-पिता और रिश्तेदार वार्ड के बाहर फर्श पर सोते हैं। सुरेश वार्ड के अंदर बेटी के पास बैठे रहते हैं, जबकि अर्चना बाहर से उसे देखती रहती हैं। दीवार से सटाकर एक चटाई बिछी है और उसके पास एक छोटा-सा बैग रखा है, जिसमें उनके कपड़े, चादर और जरूरत का कुछ अन्य सामान है।

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