बिहार के मुख्यमंत्री और जेडीयू प्रमुख नीतीश कुमार राज्यसभा जा रहे हैं। उन्होंने विधान परिषद से इस्तीफा दे दिया है और जल्द ही मुख्यमंत्री पद से भी दे देंगे। इस बीच उनके उत्तराधिकारी को लेकर अटकलें तेज़ हो गई हैं। नीतीश कुमार के 10 अप्रैल को राज्यसभा में शपथ लेने की उम्मीद है। 15 अप्रैल को खरमास का महीना खत्म होने के बाद वह मुख्यमंत्री पद छोड़ सकते हैं। संविधान के तहत कोई भी व्यक्ति राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना छह महीने तक मुख्यमंत्री पद पर रह सकता है।

जेडीयू कर रही सम्राट का समर्थन

नीतीश की राजनीतिक विरासत को लेकर अटकलें लगाई जा रही हैं लेकिन यह सवाल बना हुआ है कि बिहार का नेतृत्व कौन करेगा। जनता दल यूनाइटेड (जेडीयू) के सूत्रों से पता चला है कि पार्टी उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का समर्थन कर रही है।

नीतीश कुमार कर चुके हैं सम्राट की ओर इशारा

जेडीयू के एक सीनियर नेता ने कहा, “सीएम नीतीश कुमार ने हाल ही में खत्म हुई समृद्धि यात्रा के दौरान सम्राट का साफ इशारा किया था। सम्राट के पास बहुत ज़्यादा प्रशासनिक अनुभव है और उन्होंने पिछले 18 महीनों में सीएम के कामकाज को करीब से देखा है। सम्राट के उत्तराधिकारी बनने से ‘लव-कुश’ (कुर्मी-कोइरी) सोशल कॉम्बिनेशन को बनाए रखा जा सकता है, खासकर अगर निशांत कुमार डिप्टी CM बनते हैं।”

जेडीयू नेता ने आगे कहा कि सम्राट चौधरी की उम्मीदवारी को शायद बीजेपी के टॉप नेताओं का सपोर्ट है। नेता ने कहा, “नीतीश कुमार को अहम फ़ैसला लेने का मौका दिया गया है। यह सिर्फ़ सत्ता का रूटीन ट्रांसफ़र नहीं है, यह विरासत का ट्रांसफर है। हालांकि कोई भी मौजूदा एनडीए नेता नीतीश कुमार के कद का नहीं है, लेकिन सम्राट चौधरी हमारे लिए सबसे अच्छे उम्मीदवार लगते हैं।”

सम्राट-निशांत पार्टनरशिप पर जेडीयू को भरोसा

एक और जेडीयू सोर्स ने ज़ोर देकर कहा कि यह बदलाव एनडीए सीएम उम्मीदवार से जुड़ा है, सिर्फ़ बीजेपी के उम्मीदवार से नहीं। चूंकि जेडीयू नेतृत्व का भविष्य निशांत कुमार के आस-पास घूमने की उम्मीद है, ऐसे में पार्टी को उम्मीद है कि नीतीश कुमार के लगातार गाइडेंस में सम्राट-निशांत पार्टनरशिप फलेगी-फूलेगी और नीतीश कुमार राज्यसभा जाने के बावजूद अपना ज़्यादातर समय बिहार में बिताने का प्लान बना रहे हैं।

इस बीच बीजेपी की बिहार यूनिट ने सीएम पद के लिए कई नाम आगे बढ़ाए हैं और दिल्ली से आखिरी फैसले का इंतज़ार हो रहा है। बीजेपी के एक सोर्स ने कहा, “हमारे पास EBC (एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास) से लेकर शेड्यूल्ड कास्ट ग्रुप तक के पोटेंशियल कैंडिडेट हैं। साथ ही सम्राट चौधरी, केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय और डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा जैसे फ्रंट-रनर भी हैं। EBC कैटेगरी से पांच बार के दीघा विधायक संजीव चौरसिया भी रेस में हैं।”

सम्राट का समर्थन कर रहे सहयोगी दल

हालांकि सम्राट चौधरी अभी भी फेवरेट बने हुए हैं और खबर है कि उन्हें लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास), हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा और राष्ट्रीय लोक मोर्चा जैसे सहयोगियों का समर्थन मिल रहा है। बीजेपी के एक और अंदर के आदमी ने इस बदलाव को ऐतिहासिक नजरिए से देखा। उन्होंने कहा, “यह सिर्फ़ पर्सनल पसंद या RSS के रुख के बारे में नहीं है। यह नीतीश कुमार की इच्छाओं का सम्मान करते हुए एक आसान बदलाव पक्का करने के बारे में है। बीजेपी के लिए सबसे जरूरी बात यह है कि आखिरकार उसका अपना सीएम हो। जनसंघ 1962 में सिर्फ़ तीन विधायक के साथ शुरू हुआ था। 64 साल इंतज़ार करने के बाद पार्टी इसे एक अहम पल के तौर पर देख रही है।”