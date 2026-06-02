बिहार के मुख्यमंंत्री सम्राट चौधरी ने बिना नाम लिए राबड़ी देवी पर निशाना साधा है। उन्होंने मंगलवार को शेखपुरा में एक जनसभा के दौरान कहा, “यहां किसी की बपौती नहीं हो सकती, ये राजतंत्र थोड़ी है कि आपको जो घर मिला, उसी घर में रहेंगे।”
उन्होंने आगे कहा, “…मैं 1999 में आया सरकार में मंत्री के तौर पर, आज जिस घर में मैं हूं ये मेरा 11वां घर है, मैं मात्र तीन घरों में स्वयं रहा और सभी घरों में मैंने कार्यालय चलाने का काम किया।”
सम्राट चौधरी ने आगे कहा कि कुछ लोगों को मोह है, बेटे को अलग घर चाहिए, माताजी को अलग घर चाहिए और जनता को छोड़ दो।
आपको बता दें कि राबड़ी देवी 10, सर्कुलर रोड स्थित सरकारी आवास में रह रही हैं और उन्होंने विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष के रूप में आवंटित 39, हार्डिंग रोड स्थित आवास में अब तक स्थानांतरण नहीं किया है। वहीं, उनके बेटे और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव एक, पोलो रोड स्थित आवास में रह रहे हैं।
बीजेपी के कहते ही छोड़ दूंगा सरकारी आवास- सम्राट चौधरी
उन्होंने कहा, “हम लोग जनता के काम के लिए आए हैं। घर की चिंता छोड़ दीजिए और जिस दिन पार्टी और हमारे नेता कहेंगे कि आपका काम यहीं पर समाप्त होता है, मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि सम्राट चौधरी अपना झोला उठाकर अपने प्राइवेट घर में चला जाएगा कभी सरकारी घर में नहीं रहेगा। हम जनकल्याण के लिए आए हैं।”
उन्होंने दावा किया कि मुख्यमंत्री पद संभालने के बाद वह एक, अणे मार्ग स्थित मुख्यमंत्री के आधिकारिक आवास में केवल पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आग्रह पर काम करने के लिए गए। इसे उनकी सरकार ने ‘लोक सेवक भवन’ नाम दिया है।
मुख्यमंत्री ने कहा, ”नीतीश कुमार जी ने अपना आधिकारिक आवास खाली करने में बिल्कुल देर नहीं लगाकर एक उदाहरण प्रस्तुत किया। मैं भी कहना चाहता हूं कि जिस दिन मेरे नेता मुझे पद छोड़ने के लिए कहेंगे, मैं बिना एक पल गंवाए अपना सामान समेटकर वहां से चला जाऊंगा।” (इनपुट – ANI/भाषा)
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राबड़ी देवी आदेश पारित होने के समय छुट्टी पर थीं। अब वह पटना वापस आ गईं और इस बात पर अड़ी रहीं कि वह घर खाली नहीं करेंगी। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें।