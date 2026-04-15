सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने पर उनके पिता ने बुधवार को मीडिया से बातचीत में कहा कि जो मेहनत करेगा, वो आग बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि ईश्वर की ऐसी कृपा कभी-कभी होती है।
मीडिया के सवालों के जवाब में शकुनी चौधरी ने कहा, “कभी-कभी ईश्वर की कृपा होती है, पूरी लड़ाई हम लड़े। लव-कुश बनाए, समता पार्टी बनाए, हम पार्टी बनाए लेकिन सफलता नहीं मिली। आज अमित शाह, नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की कृपा से सम्राट चौधरी आगे बढ़ गए।”
उनसे जब सवाल किया गया कि क्या उन्होंने कभी यह सोचा था कि सम्राट चौधरी कभी मुख्यमंत्री बनेंगे तो उन्होंने कहा, “हर मेहनत रंग लाती है, जो मेहनत करेगा, वो आग बढ़ेगा।”
गिरिराज सिंह ने सम्राट चौधरी के सीएम बनने पर क्या कहा?
सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि यहां एक NDA सरकार थी, अब फिर एक NDA सरकार का गठन हो चुका है और यह हमारे लिए खुशी की बात है।
उन्होंने आगे कहा कि नीतीश कुमार ने दिल्ली जाने का मन बना लिया था और NDA के साथ बैठक के बाद उन्होंने सम्राट चौधरी को नेता चुना। नीतीश कुमार ने विकास के लिए जो रोडमैप तैयार किया है, उसे आगे बढ़ाने और सामाजिक सद्भाव को बढ़ावा देने का काम सम्राट चौधरी द्वारा किया जाएगा।