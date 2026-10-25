UP News: उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने शनिवार को आजमगढ़ जिले की मतदाता सूची में गड़बड़ी की पुष्टि होने के बाद ईआरओ और एईआरओ के खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू करने का आदेश दिया है। सीईओ ने पांच बूथ लेवल ऑफिसर और एक कंप्यूटर असिस्टेंट को हटाने का भी आदेश दिया है। साथ ही, उन्हें सेवा से बर्खास्त करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है।

उत्तर प्रदेश में अगले साल की शुरुआत में चुनाव होने हैं। सीईओ कार्यालय के अनुसार, समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने 15 अक्टूबर को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मतदाता सूची में गड़बड़ी का मुद्दा उठाया था। उन्होंने आरोप लगाया था कि आजमगढ़ विधानसभा क्षेत्र की मतदाता सूची में विकास यादव नाम के एक व्यक्ति का नाम 10 बार दर्ज है।

काम में लापरवाही बरतने पर कार्रवाई की जाएगी- सीईओ नवदीप

सीईओ नवदीप रिणवा ने कहा कि मतदाता सूची तैयार करने के काम में लापरवाही बरतने और निगरानी में ढिलाई देने के लिए ईआरओ और एईआरओ के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि दोषी कर्मचारियों और अधिकारियों के खिलाफ ‘जन प्रतिनिधित्व अधिनियम’ की धारा 32 के तहत कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।

अधिकारियों के मुताबिक, सपा प्रमुख द्वारा गड़बड़ी का मुद्दा उठाए जाने के बाद सीईओ ने आजमगढ़ के जिला निर्वाचन अधिकारी से विस्तृत जांच रिपोर्ट मांगी थी। सीईओ कार्यालय ने बताया कि शनिवार को मिली जांच रिपोर्ट में पता चला कि 347-आजमगढ़ विधानसभा क्षेत्र की मतदाता सूची में ‘विकास यादव’ नाम की 13 प्रविष्टियां (entries) थीं। रिपोर्ट में यह भी पाया गया कि इसी नाम और पिता के नाम वाला एक वोटर गोरखपुर जिले के चौरी-चौरा विधानसभा क्षेत्र का है, जो इन 13 प्रविष्टियों से अलग है।

बयान में कहा गया है कि नियमों के अनुसार, इन 13 प्रविष्टियों में से दो को पहले ही हटा दिया गया था। डीईओ की रिपोर्ट के अनुसार, बाकी 11 प्रविष्टियां आजमगढ़ जिले के 11 अलग-अलग व्यक्तियों से जुड़ी हैं, जो अभी अपने-अपने गांवों में रह रहे हैं। इन 11 लोगों में से असली विकास यादव को छोड़कर, बाकी 10 व्यक्तियों के सही नाम और अन्य विवरणों में सुधार के लिए फॉर्म-8 भरा गया है।

सभी विधानसभा क्षेत्रों की मतदाता सूचियों की गहन जांच करें – सीईओ

सीईओ ने आजमगढ़ के डीईओ को यह भी निर्देश दिया है कि वे जिले के सभी विधानसभा क्षेत्रों की मतदाता सूचियों की गहन जांच करें और एक हफ्ते के अंदर विस्तृत रिपोर्ट सौंपें। गुरुवार को सीईओ ने बताया था कि पीलीभीत सदर विधानसभा क्षेत्र की मतदाता सूची में 10470 प्रविष्टियों में अनियमितताएं पाई गई हैं और उन्होंने दो ईआरओ के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का आदेश दिया। सीईओ ने विधानसभा क्षेत्र के वोटर रजिस्ट्रेशन सेंटर में कार्यरत एक कंप्यूटर सहायक की सेवाएं समाप्त करने की भी घोषणा की।

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उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) की ओर से गुरुवार को जारी बयान में बताया गया कि पीलीभीत विधानसभा क्षेत्र की मतदाता सूची में 10,470 नामों की प्रविष्टियों में गड़बड़ी पाई गई है। इस मामले में दो निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों (ईआरओ) के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का आदेश दिया गया है। इसके अलावा, विधानसभा क्षेत्र के मतदाता पंजीकरण केंद्र में तैनात एक कंप्यूटर सहायक की सेवाएं समाप्त करने का भी एलान किया गया है। सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी ने इन तीनों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर…