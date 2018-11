मध्यप्रदेश में सियासत गर्माती जा रही है, ऐसे में कांग्रेस प्रमुख कमलनाथ अक्सर अपने बयानों के चलते सुर्खियों में रहते हैं। अभी हाल ही में वो उनके महिला प्रत्याशियों के बारे में ‘सजावटी सामान’ वाले बयान और आरएसएस पर प्रतिबंध के कारण सुर्खियों में थे। महिला प्रत्याशी वाले बयान में उन्होंने कहा था कि, ‘हमने उन सभी महिला प्रत्याशियों को टिकट दिया है जो चुनाव जीत सकती हैं। केवल कोटा और सजावट के लिए हमने इस रास्ते को नहीं चुना।’ अभी ये मामले ठंडे भी नहीं पड़े थे कि कमलनाथ का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा है।

“अभी temporary जनेउ पहन रखा है …निपट लेंगे इनसे बाद में..”

The “fancy dress Hindus” are exposed yet again ..Kamalnath ji promises the Muslim clerics that the Congress will surely deal with the Hindus after the election ..for now the Muslims should stand with the Congress! pic.twitter.com/sZJmW15h7d

