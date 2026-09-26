बिहार के समस्तीपुर जिले में नाबालिग लड़की से हुई छेड़छाड़ के मामले में जिला प्रशासन ने शुक्रवार को एक्शन लिया है। जिला प्रशासन ने मामले के चारों आरोपियों में से तीन की संपत्तियों पर बुलडोजर चलाया है। प्रशासन ने कहा कि यह कार्रवाई सरकारी जमीन पर किए गए अतिक्रमण के खिलाफ थी। उनमें से एक का पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम (पीडीएस) लाइसेंस भी रद्द कर दिया गया है।

प्रशासन ने यह कार्रवाई चार आरोपी विकास कुमार शर्मा, रामबाबू साहनी, राहुल कुमार और अवेधश पासवान की गिरफ्तारी के एक दिन बाद की है। पुलिस ने घटना के वीडियो की जानकारी सामने आने के महज छह घटें के भीतर ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा कि युवकों का एक ग्रुप एक नाबालिग लड़की के साथ दुर्व्यवहार और अश्लील हरकतें कर रहा था, जो वीडियो में दिखाई दे रहा था।

किन-किन के ढांचों पर लिया गया एक्शन?

अधिकारियों ने जिन ढांचों को अवैध निर्माण बताकर गिरा दिया गया उनमें राहुल कुमार, रामबाबू साहनी और अवधेश पासवान की चाय की दुकान भी शामिल थी। समस्तीपुर जिला प्रशासन ने कहा कि यह कार्रवाई सरकारी जमीन पर किए गए कब्जे को लेकर की गई है।

प्रशासन ने जगतसिंहपुर में विकास कुमार शर्मा के घर के बाहर किए गए कब्जे के खिलाफ भी कार्रवाई की।

समस्तीपुर सदर के सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट (SDM) राकेश कुमार ने शनिवार को ‘द इंडियन एक्सप्रेस’ को बताया कि प्रशासन ने सरकारी जमीन पर कब्जा करने के आरोप में चार में से तीन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की है। उन्होंने कहा, “उनमें से एक, विकास शर्मा का वहां पक्का निर्माण है। कल उसे तोड़ा नहीं गया, लेकिन उसके परिवार को कब्जे वाली जगह खाली करने के लिए 24 घंटे का नोटिस दिया गया था। आज एक और नोटिस दिया जाएगा, जिसके बाद तीन दिन बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।” इसके अलावा उन्होंने अवधेश पासवान का PDS लाइसेंस रद्द किए जाने की भी पुष्टि की।

कई वीडियो आए सामने

पिछले एक हफ्ते में बिहार भर में लड़कियों को परेशान करने के कई वीडियो सामने आए हैं, जिससे कई जिलों की पुलिस सतर्क हो गई है। इस हफ्ते की शुरुआत में, एक वीडियो में कुछ युवकों को जमुई के बाहरी इलाके में पहाड़ी जगह पर दो किशोर छात्राओं को घेरकर परेशान करते हुए देखा गया था। इसके बाद पुलिस ने तीन नाबालिगों को पकड़ा और दो लोग नंदन यादव और हरेराम यादव को गिरफ्तार किया। पुलिस ने बताया कि गिरफ्तारी का विरोध करने पर नंदन के पैर में गोली लगी।

यह घटना और इसके बाद की स्थिति राज्य में राजनीतिक विवाद का मुद्दा बन गई। इंडियन यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव मुरारी कुमार ने आरोप लगाया कि जमुई की घटना के विरोध में आवाज उठाने वाले एक स्थानीय कांग्रेस नेता के घर पर बुलडोजर भेजा गया था।

एक और वीडियो में समस्तीपुर के एक बाईपास रोड पर दिन-दहाड़े कुछ युवकों के एक ग्रुप द्वारा एक लड़की को परेशान करने, उसके बाल खींचने और उसे अपशब्द कहने की घटना सामने आई। आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद, ‘बच्चों को यौन अपराधों से संरक्षण’ (POCSO) एक्ट और ‘सूचना प्रौद्योगिकी’ (IT) एक्ट की संबंधित धाराओं के तहत FIR दर्ज की गई और उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।

पुलिस ने बताया कि विकास पर पहले भी कथित शराब तस्करी के सिलसिले में ‘आबकारी अधिनियम’ (Excise Act) के तहत FIR दर्ज हो चुकी थी और वह उन मामलों में जेल भी जा चुका था। अधिकारियों ने कहा कि अन्य आरोपियों के आपराधिक बैकग्राउंड की भी जांच की जा रही है।

समस्तीपुर की एक अलग घटना का तीसरा वीडियो सामने आया है, जिसमें कुछ लोग मुसरीघरारी पुलिस स्टेशन इलाके में सड़क पर एक लड़की को परेशान करते दिख रहे हैं। 14 अगस्त के बताए जा रहे इस वीडियो के आधार पर चार लोगों की पहचान की गई और धर्मेंद्र साहनी नाम के एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने बताया कि जानकारी मिलने के पांच घंटे के भीतर ही गिरफ्तारी कर ली गई और संदिग्धों पर भारतीय न्याय संहिता, बच्चों को यौन अपराधों से संरक्षण (POCSO) अधिनियम और सूचना प्रौद्योगिकी (IT) अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया।

बांका का एक और वीडियो सामने आया, जिसमें कुछ लोग ऐतिहासिक मंदार हिल टूरिस्ट स्पॉट पर एक लड़की को परेशान करते और उसके साथ मारपीट करते दिखे। बाद में पुलिस ने बताया कि यह घटना असल में 3 जून को हुई थी और उन्होंने तीन संदिग्धों की पहचान की है जो बिहार के बाहर प्रवासी मजदूर के तौर पर काम करते हैं।

इस बीच, कानून-व्यवस्था की स्थिति को लेकर विपक्ष की आलोचना के बाद, बिहार पुलिस ने पूरे राज्य में व्यापक समीक्षा के आदेश दिए हैं। ADG, IG और DIG रैंक के 36 IPS अधिकारियों को 25 से 27 सितंबर तक तीन दिन की समीक्षा के लिए अलग-अलग जिले सौंपे गए हैं। उन्हें अपने-अपने जिलों में रहने, कानून-व्यवस्था और पुलिस कामकाज की समीक्षा करने, अहम मुद्दों की जांच करने और DGP कार्यालय को रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए गए हैं।

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बिहार के जमुई में छेड़छाड़ के मामले में पुलिस ने एक शख्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। यह एफआईआर पीड़िता और उसके दोस्त के एआई से बनाए गए वीडियो को सोशल मीडिया पर अपलोड करने के आरोप में दर्ज की गई है। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें