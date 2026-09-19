समाजवादी पार्टी (सपा) के सांसद लक्ष्मीकांत उर्फ पप्पू निषाद की कार पर कुछ लोगों ने पथराव कर दिया। इससे उनकी कार का शीशा टूट गया। यह घटना संत उत्तर प्रदेश के कबीर नगर जिले के बखिरा थाना क्षेत्र में गणेश मूर्ति के विसर्जन की शोभायात्रा के दौरान शुक्रवार को हुई।

पुलिस ने शनिवार को बताया कि सांसद की शिकायत के अनुसार यह घटना शुक्रवार रात बखिरा थाना क्षेत्र के अमरडोभा गांव के पास उस समय हुई, जब वह बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा कर लौट रहे थे।

सांसद ने क्या बताया?

सांसद ने बताया कि गणेश मूर्ति के विसर्जन की शोभायात्रा के दौरान तेज आवाज में संगीत बजाने को लेकर पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई से नाराज लोग अमरडोभा के पास सड़क किनारे धरना दे रहे थे। इन लोगों ने कथित तौर पर सांसद की गाड़ी को घेर लिया और उस पर पथराव कर दिया।

सांसद ने कहा, “मेरी तीनों गाड़ियों में तोड़-फोड़ की गई और पत्थर फेंके गए। उपद्रवियों को सत्ताधारी पार्टी का संरक्षण प्राप्त है… मुझ पर जानलेवा हमला किया गया।”

सांसद ने कहा, “मैं बाढ़ पीड़ितों और अन्य लोगों से मिलकर लौट रहा था। मैं चौराहे पर ट्रैफिक जाम में फंस गया था। तभी ‘पप्पू निषाद मुर्दाबाद’ के नारे लगने लगे। पार्टी का झंडा देखकर लोगों ने गाड़ी पर ईंट-पत्थर फेंकना शुरू कर दिया। मैं अपनी जान बचाने के लिए गाड़ी से निकला और बाजार की ओर भागा। जब पुलिस ने गाड़ियों में तोड़-फोड़ होते देखी, तो उन्होंने लाठीचार्ज किया। मैं किसी तरह पुलिस स्टेशन पहुंचा और वहां से घर गया।”

पुलिस ने लोगों को समझाया

एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस (एएसपी) सुशील कुमार सिंह और एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट (एडीएम) मौके पर पहुंचे और लोगों को समझाया-बुझाया। यह घटना बखिरा पुलिस स्टेशन इलाके में हुई।

संत कबीर नगर के पुलिस अधीक्षक (एसपी) संदीप कुमार मीणा ने बताया कि सांसद की ओर से शिकायत मिली है और पुलिस पथराव में शामिल लोगों की पहचान कर रही है। एसपी मीणा ने कहा कि दोषी पाए जाने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस घटना के बाद इलाके में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया।

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राष्ट्रीय लोकदल (आरएलडी) के चीफ और केंद्रीय राज्यमंत्री जयंत चौधरी ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर हमला बोला है। उन्होंने मीडिया से कहा, “एनडीए से पहले जब हमारा उनके साथ गठबंधन था, बहुत सारी बातें होती हैं, जो नहीं बताई जातीं, ये मेरी परिपक्वता है जो मैं वो बातें नहीं कह रहा हूं। अगर वो बातें में खोल दूं तो यूपी में खड़े होने की जगह नहीं मिलेगी उन्हें।” यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर।