Rajkumar Bhati Viral Video Controversy: समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजकुमार भाटी के विजयदशमी के अवसर पर दिल्ली में एक बौद्ध दीक्षा समारोह में शामिल हुए थे। इसको लेकर एक बड़ा विवाद हो गया है क्योंकि सोशल मीडिया पर उनके हिंदू धर्म छोड़ने और बौद्ध धर्म स्वीकार करने की चर्चा होने लगी है। बीजेपी और आरएलडी तक ने इस मुद्दे पर राजकुमार भाटी पर निशाना साधा है।

वहीं इस वायरल वीडियो और दावों के बीच अब खुद समाजवादी पार्टी के नेता राजकुमार भाटी ने सामने आकर अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है और इन सभी खबरों को पूरी तरह से खारिज किया है।

क्या है पूरा विवाद?

राजकुमार भाटी से जुड़े इस मामले की शुरुआत के बारे में बात करें तो मंगलवार को विजयदशमी के पावन अवसर पर सामने आया, जब राजकुमार भाटी दिल्ली के रानी झांसी रोड स्थित अंबेडकर भवन में भारतीय बौद्ध महासभा द्वारा आयोजित एक धम्म दीक्षा समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए थे। कार्यक्रम के दौरान आयोजकों के आग्रह पर उन्होंने बाबा साहब डॉ. भीमराव अंबेडकर की उन बाईस प्रतिज्ञाओं को पढ़ा, जो इस दीक्षा प्रक्रिया का हिस्सा हैं।

इन प्रतिज्ञाओं में हिंदू देवी-देवताओं और सनातन परंपराओं से जुड़ी कुछ बातों का उल्लेख होने के कारण जैसे ही उनका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, राजनीतिक गलियारों में तरह-तरह के कयास लगाए जाने लगे और यह दावा किया जाने लगा कि उन्होंने आधिकारिक तौर पर हिंदू धर्म त्यागकर बौद्ध धर्म अपना लिया है।

राजनीतिक दलों की तीखी प्रतिक्रियाएं और सवाल

राजकुमार भाटी के इस कार्यक्रम में शामिल होने और वीडियो सामने आने के बाद विपक्षी दलों ने समाजवादी पार्टी और भाटी पर निशाना साधना शुरू कर दिया। भारतीय जनता पार्टी के नेता और पूर्व राज्यसभा सांसद हरनाथ सिंह यादव ने वीडियो शेयर करते हुए सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को घेरा और पूछा कि क्या यही समाजवादी पार्टी का मूल चिंतन है। इसके साथ ही आरएलडी नेताओं ने भी अपनी तीखी प्रतिक्रियाएं देते हुए इस कदम पर सवाल उठाए और तीखा हमला बोला।

राजकुमार भाटी ने सफाई में क्या कहा?

हालांकि इस मुद्दे पर सपा नेता की तरफ से सफाई आई है। उन्होंने कहा, “मैं हिंदू धर्म में ही हूं, अफवाहों पर ध्यान न दें।” राजकुमार भाटी ने कहा, “कल 20 अक्टूबर को दिल्ली में रानी झांसी रोड पर अंबेडकर भवन में भारतीय बौद्ध महासभा के द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन था, जिसमें मुझे मुख्य अतिथि के तौर पर बुलाया गया था। मैं एक राजनीतिक कार्यकर्ता होने के नाते सभी धर्म, सभी जाति, सभी समुदायों के कार्यक्रमों में उपस्थित होता हूं, जहां भी मुझे सम्मान के साथ बुलाया जाता है।”

कल 20 अक्टूबर को दिल्ली के रानी झांसी मार्ग स्थित अंबेडकर भवन में भारतीय बौद्ध महासभा द्वारा आयोजित कार्यक्रम में मैं मुख्य अतिथि के तौर पर सम्मिलित हुआ था । एक सच्चा समाजवादी होने के नाते मैं प्रत्येक धर्म, जाति, वर्ग और समुदाय का सम्मान करता हूं और जो भी अपने कार्यक्रम में… pic.twitter.com/8xHXwlSm1m — Rajkumar Bhati (@rajkumarbhatisp) October 21, 2026

राजकुमार भाटी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपना एक वीडियो संदेश जारी किया और अपनी स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि वे सभी धर्मों और संप्रदाय के कार्यक्रमों में अतिथि के रूप में शामिल होते हैं। उन्होंने कहा, “इस कार्यक्रम के बाद भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल ने एक अफवाह उड़ा रखी है कि राजकुमार भाटी ने धर्म परिवर्तन कर लिया और हिंदू धर्म छोड़ दिया। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि बौद्ध धर्म के प्रति मेरा बहुत स्नेह है। महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं के प्रति मैं बहुत आकर्षण रखता हूं लेकिन मैं धर्म परिवर्तन की न तो जरूरत समझता हूं, न मेरा कोई इरादा है।”

अपने बयान में उन्होंने आगे कहा कि वे जिस तरह हिंदू धर्म में पैदा हुए थे, उसी तरह आज भी हिंदू धर्म में मौजूद हैं और गौतम बुद्ध तथा बाबा साहब डॉ. भीमराव अंबेडकर के प्रति उनके मन में अगाध श्रद्धा है। उन्होंने जनता और समर्थकों से अपील की है कि वे इस तरह के झूठे और भ्रामक प्रचार पर बिल्कुल भी विश्वास न करें।

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