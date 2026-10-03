समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपनी पार्टी के नेताओं से कहा है कि सीट बंटवारे से जुड़ी बातों को पार्टी के भीतर ही उठाएं। कांग्रेस की ओर से गठबंधन में उत्तर प्रदेश में करीब 150 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की मांग की चर्चा के बीच सपा सांसद शिवपाल सिंह पटेल ने इस मांग को गलत बताया था। इसके बाद सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने मामले में दखल दिया और पार्टी नेताओं को हिदायत दी है।

अखिलेश यादव ने शनिवार को कहा, “मैं अपने सभी नेताओं से कहना चाहता हूं कि सीट बंटवारे के संबंध में उनके जो भी विचार या चिंताएं हों, वे हमसे शेयर करें।”

क्या कहा सांसद पटेल ने ?

सांसद पटेल ने न्यूज एजेंसी ANI से बातचीत में कहा था कि कांग्रेस को कितनी सीटें देनी हैं, इसे सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव तय करेंगे लेकिन मौजूदा हालात में कांग्रेस की मांग बिल्कुल गलत है। पटेल ने कहा था कि कांग्रेस के पास सिर्फ दो और हमारे पास सवा सौ विधायक हैं और इस अनुपात से देखें तो कांग्रेस को 7 से 8 सीटें मिलनी चाहिए।

सांसद ने कहा था कि कांग्रेस को ज्यादा से ज्यादा 50 सीटें दी जा सकती हैं और इससे ज्यादा सीटें देना सीटों को खराब करने या हारने जैसा है। पटेल ने कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को 17 सीटें दी गई थी और वह सिर्फ 6 सीटें ही जीत पाई थी।

सांसद ने यह भी कहा कि उत्तर प्रदेश में जब 2012 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनी थी तो अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री रहते हुए बहुत अच्छे काम किए थे लेकिन 2017 में जब हमने कांग्रेस के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ा तो हम अधिकतर सीटें हार गए।

पटेल ने यह भी कहा कि कांग्रेस को अपनी हैसियत देखकर सीटें मांगनी चाहिए और ऐसा नहीं होना चाहिए कि कुछ भी बोल दिया जाए। उन्होंने दोहराया कि कांग्रेस को ज्यादा से ज्यादा 50 सीटें ही दी जानी चाहिए।

कांग्रेस ने मांगी हैं 150 सीटें

उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर लगातार बयानबाजी चल रही है। कुछ दिन पहले ही उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम ने कहा था कि उनकी पार्टी कम से कम 150 सीटों पर चुनाव लड़ेगी।

इस मामले में उत्तर प्रदेश कांग्रेस की नवनियुक्त अध्यक्ष आराधना मिश्रा ने कहा कि सीटों का बंटवारा राष्ट्रीय स्तर पर किया जाएगा।

सीट बंटवारे को लेकर सपा सांसद पटेल के बयान के बाद विवाद बढ़ सकता था। इसे देखते हुए अखिलेश यादव ने पार्टी नेताओं को इस तरह के मुद्दों पर सार्वजनिक बयान देने के बजाय अपनी चिंताएं पार्टी के अंदर रखने का संदेश दिया है।

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कांग्रेस ने अजय राय को हटाकर यूपी कांग्रेस अध्यक्ष पद का प्रभार आराधना मिश्रा मोना को सौंप दिया है। आराधना मिश्रा कांग्रेस के कद्दावर नेता प्रमोद तिवारी की बेटी हैं। यहां क्लिक कर पढ़िए इंडियन एक्सप्रेस को दिए इंटरव्यू में आराधना मिश्रा ने क्या कहा?