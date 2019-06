संसद सत्र के दूसरे दिन मंगलवार (18 मई) को समाजवादी पार्टी (सपा) के यूपी के संभल से सांसद शफीकुर्रहमान बर्क ने सांसद पद की शपथ ली। इस दौरान उन्होंने असदुद्दीन ओवैसी के शपथ ग्रहण में बीजेपी नेताओं द्वारा लगाए गए ‘वंदेमातरम’ के नारे पर टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि वंदे मातरम इस्‍लाम के खिलाफ है इसलिए हम इसे फॉलो नहीं करते। बता दें कि कुछ देर पहले ही ओवैसी जब शपथ लेने आए थे तब संसद में जय श्रीराम, भारत माता की जय और वंदेमातरम के नारे लगे थे। बता दें कि रहमान के इस बयान के बाद सत्ता पक्ष के सांसदों ने जोरदार विरोध किया जिसके चलते शपथ ग्रहण कार्यक्रम कुछ देर के लिए रोकना पड़ा।

दरअसल, उत्तर प्रदेश से निर्वाचित सदस्यों को लोकसभा में शपथ दिलाई जा रही थी। इस दौरान लोकसभा महासचिव ने संभल से चुने गए सपा सांसद शफीकुर्रहमान बर्क को शपथ दिलाई। उन्होंने उर्दू में शपथ लेने के बाद कहा कि भारत का संविधान तो जिंदाबाद है लेकिन जहां तक वंदे मातरम का सवाल है यह इस्लाम के खिलाफ है, इसलिए हम इसका पालन नहीं कर सकते। बता दें कि सपा सांसद के इतना कहते ही सदन में जोर-जोर से शेम-शेम के नारे गूंज उठे।

National Hindi News, 18 June 2019 LIVE Updates: पढ़ें आज की बड़ी खबरें

#WATCH: Slogans of Vande Mataram raised in Lok Sabha after Samajwadi Party's MP Shafiqur Rahman Barq says, "Jahan tak Vande Mataram ka taaluq hai, it is against Islam we cannot follow it" after concluding his oath. pic.twitter.com/8Sugg8u8ah

— ANI (@ANI) June 18, 2019