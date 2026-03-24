रणवीर सिंह की फिल्म ‘धुरंधर 2’ लोगों को काफी पसंद आ रही है। वहीं, दूसरी ओर यह फिल्म अपने किरदारों को लेकर राजनीतिक मुद्दा बन गई है। इस फिल्म में माफिया अतीक अहमद के किरदार को भी दिखाया गया है। इस फिल्म में अतीक अहमद का पाकिस्तान कनेक्शन भी दिखाया गया है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के सांसद अफजल अंसारी ने बॉलीवुड फिल्म ‘धुरंधर-2’ में अतीक अहमद को किरदार को लेकर भारतीय जनता पार्टी पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री पर भी सवाल खड़े करते हुए कहा कि जब उन्हें फायदा उठाना होता है, फिल्म के टिकट बेचने होते हैं और सरकार से राहत पानी होती है तो वे किसी का भी नाम उछाल सकते हैं।
फिल्म ‘धुरंधर: द रिवेंज’ में अतीक अहमद से मिलते-जुलते किरदार को दिखाए जाने पर सपा सांसद अफजल अंसारी ने कहा, “मैंने वह फिल्म नहीं देखी है। फिल्म उद्योग कहानियां गढ़ता है। पटकथा सच्ची घटनाओं पर आधारित नहीं होती। वे डिस्क्लेमर जारी करते हैं लेकिन वे इस बात का ध्यान रखते हैं कि उनकी फिल्म सफल हो। कहानी दिलचस्प होनी चाहिए। जब उन्हें फायदा उठाना होता है, फिल्म के टिकट बेचने होते हैं और सरकार से राहत पानी होती है तो वे किसी का भी नाम उछाल सकते हैं।”
सपा सांसद ने आगे कहा, “उन्होंने अतीक अहमद के किरदार जैसा बनाया और शायद उन्हें आईएसआई एजेंट घोषित कर दिया। वह अब इस दुनिया में नहीं हैं वो तो बैकुंठ जा चुके हैं लेकिन जो लोग अभी जीवित हैं, उन्होंने यहां एक झूठी ‘बैकुंठ’ रची। जो सच में आईएसआई सरगना दाऊद इब्राहिम के गोद में बैठ कर अपराध करता रहता है उनको सरकार झूला झुला रही है। दाऊद इब्राहिम ने इतने अपराध किए हैं लेकिन उन पर कोई फिल्म नहीं बन रही है। इसलिए, जनता यह सब समझ सकती है।”
सरकार के हैंड गुलामी की मानसिकता से सरकार की इच्छा अनुसार काम कर रहे- सपा सांसद
अफजल ने कहा, “संविधान की शपथ लेकर जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं और जो सरकार के हैंड हैं, ये गुलामी की मानसिकता से सरकार की इच्छा अनुसार काम कर रहे हैं। अब ये शौक हो गया है फिल्मवालों को तो वो भी चला रहे हैं। रॉन्ग साइड अगर जाएंगे तो कानून उनके खिलाफ भी कार्रवाई करेगा। अभी तो बहुत अच्छा लग रहा है।
अवधेश प्रसाद ने बीजेपी पर सवाल उठाए
वहीं, दूसरी ओर सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने भी इस मुद्दे को लेकर बीजेपी पर सवाल उठाए हैं। सपा सांसद ने कहा कि किसी मृत व्यक्ति पर टिप्पणी करना ठीक नहीं है। सरकार असल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए फिल्मों के जरिए प्रोपगेंडा फैला रही है। फैजाबाद से सांसद ने कहा, “अतीक अहमद अब इस दुनिया में नहीं हैं, ऐसे में किसी मृत व्यक्ति पर टिप्पणी करना उचित नहीं है।”
सपा सांसद ने कहा कि कहा कि सरकार के पास युवाओं के लिए कोई कारगर योजना नहीं है। किसानों और महंगाई पर कोई योजना नहीं है, चीन ने हमारे देश की जमीन कब्जा कर रखी हैं आज देश संकट झेल रहा है। सरकार अमेरिका के दबाव में इनसब बातों पर चर्चा ना हो पाए इसलिए इस तरह की फिल्मों के माध्यम से प्रोपोगेंडा फैला रही है।