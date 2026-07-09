उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को बांदा में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने बुंदेलखंड क्षेत्र को वैश्विक औद्योगिक और रक्षा विनिर्माण केंद्र में बदलने की बात की।

पंडित जवाहरलाल नेहरू डिग्री कॉलेज के मैदान में एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि बुंदेलखंड का भविष्य बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण के अंतर्गत एक प्रमुख औद्योगिक शहर के रूप में इसके उभरने में निहित है। उन्होंने जोर देकर कहा कि इस क्षेत्र में जल्द ही प्रवासन के पैटर्न में पूर्णतः बदलाव देखने को मिलेगा।

मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि हम बुंदेलखंड को ‘धरती पर स्वर्ग’ बनाएंगे। भविष्य में युवा यहां से पलायन नहीं करेंगे, बल्कि दुनिया भर से लोग रोजगार के लिए बुंदेलखंड आएंगे। हम इस क्षेत्र को ‘रक्षा औद्योगिक गलियारा’ का केंद्र बना रहे हैं, जहां ब्रह्मोस मिसाइलों का उत्पादन होगा। जब भारत इन्हें दागेगा, तो दुश्मन कांप उठेगा।” उन्होंने आगे कहा कि राज्य ने पहले ही 64,000 एकड़ जमीन भू-माफियाओं के चंगुल से मुक्त करा ली है।

पिछले एक दशक में हुई प्रगति पर विचार करते हुए मुख्यमंत्री ने वर्तमान युग और 9.5 साल पहले अपनी पहली यात्रा के दौरान देखी गई “दयनीय स्थिति” के बीच स्पष्ट अंतर को रेखांकित किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि जब मैंने साढ़े नौ साल पहले पहली बार बुंदेलखंड का दौरा किया था, तब हालात बेहद खराब थे। प्रधानमंत्री मोदी ने मुझसे कहा था कि मुख्यमंत्री के तौर पर मेरी पहली यात्रा बुंदेलखंड की होनी चाहिए। उस समय बुंदेलखंड पलायन, अकाल और विभिन्न माफियाओं- खनन माफिया, भूमि माफिया और डाकुओं के आतंक के लिए जाना जाता था। किसान भी अपने खेतों में जाने से डरते थे। वहां न तो संपर्क था, न पानी और न ही रोजगार।

उन्होंने कहा कि आज बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे से जुड़ा हुआ है और पानी हर खेत और घर तक पहुंच रहा है। अब जब भर्ती होती है तो बांदा के युवाओं को सरकारी नौकरियां मिलती हैं। यह कभी एक सपना था, अब यह हकीकत है।

मुख्यमंत्री योगी ने पूर्व समाजवादी पार्टी प्रशासन पर तीखा हमला बोलते हुए विपक्ष पर विभाजनकारी राजनीति के पक्ष में राज्य की विरासत की उपेक्षा करने का आरोप लगाया। मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि भाजपा और अन्य दलों में अंतर है। भाजपा मंदिरों के सौंदर्यीकरण और धरोहर संरक्षण पर पैसा खर्च करती है। समाजवादी पार्टी के शासनकाल में वही पैसा कब्रिस्तान की चारदीवारी बनाने में खर्च किया गया था। उन्हें कब्रिस्तान से प्यार है, इसलिए वे राम मंदिर और काशी विश्वनाथ धाम का विरोध करते हैं।

मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि बुंदेलखंड में अब मेडिकल कॉलेज, कृषि विश्वविद्यालय और इंजीनियरिंग कॉलेज हैं। यह तभी संभव है जब आप अच्छे प्रतिनिधियों का चुनाव करें। अगर माफिया या डकैत सत्ता में आते हैं, तो वे व्यापारियों का अपहरण करते हैं और गरीबों को लूटते हैं। 2017 से पहले, राज्य की रक्षा के लिए जिम्मेदार लोग ही इसे लूट रहे थे।

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