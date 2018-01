सैनिकों पर BJP सांसद के बयान से भड़के सपा नेता, बोले- दलाली-मुखबिरी करने वालों तुम्हारा इतिहास शर्मनाक है

सीमा पर तैनात जवानों के लिए बीजेपी सांसद नेपाल सिंह के बयान पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव और प्रवक्ता राजीव राय ने हमला बोला है। सपा नेता ने बीजेपी को दलाली-मुखबिरी करने वालों का दल बताया है। दरअसल

भाजपा सांसद नेपाल सिंह ने मंगलवार को सेना पर विवादित बयान देते हुए ये कह दिया कि, “ये तो रोज मरेंगे आर्मी में। कोई ऐसा देश है जहां आर्मी का आदमी ना मरता हो झगड़े में? गांव में भी झगड़ा होता है तो एक ना एक तो घायल होगा ही।’ नेपाल सिंह से पुलवामा हमले को लेकर सवाल पूछा गया था। आतंकी हमले में सीआरपीएफ के कई जवान शहीद हो गए। हालांकि, बाद में वह अपने बयान से पलटते हुए माफी मांगी है।

"Ye to roz marenge Army mein, koi aisa desh hai jahan army ka aadmi na marta ho jhagde mein? Gaon mein bhi jhagda hota hai to ek na ek to ghaayal hoga hi! Koi aisi device batao, jisse aadmi na mare? Aisi cheez batao ki goli kaam na kare, use karwa dein" says BJP MP Nepal Singh pic.twitter.com/Tnb0gT0VKr

