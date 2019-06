अपने बयानों को लेकर अक्सर चर्चा में रहने वाले सपा सांसद आजम खान ने एक बार फिर ऐसा बयान दिया है, जिस पर विवाद हो सकता है। दरअसल आजम खान ने तंज कसते हुए कहा है कि ‘मदरसों में नाथूराम गोडसे और प्रज्ञा सिंह ठाकुर जैसे स्वभाव के लोग नहीं पैदा होते हैं।’ आजम खान ने यह बयान केन्द्र सरकार के उस ऐलान के बाद दिया है, जिसमें सरकार ने मदरसों में मुख्यधारा की शिक्षा व्यवस्था को भी लागू करने की बात कही है। बता दें कि अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने मंगलवार को एक ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है।

मुख्तार अब्बास नकवी ने ट्वीट कर कहा कि “देशभर में मदरसा अध्यापकों को विभिन्न संस्थानों द्वारा मुख्यधारा के विषयों जैसे हिंदी, इंग्लिश, गणित, विज्ञान आदि की ट्रेनिंग दी जाएगी। यह कार्यक्रम अगले महीने से लॉन्च किया जाएगा।” टाइम्स नाउ ने न्यूज एजेंसी एएनआई के हवाले से बताया है कि जब केन्द्र सरकार के इस ऐलान पर सपा नेता आजम खान से प्रतिक्रिया मांगी गई तो उन्होंने इस पर कहा कि “मदरसों में नाथूराम गोडसे और प्रज्ञा सिंह ठाकुर जैसे स्वभाव के लोग पैदा नहीं होते हैं। पहले वो (सरकार) ऐलान करें कि जो लोग नाथूराम गोडसे के विचारों को बढ़ावा दे रहे हैं, उन्हें लोकतंत्र के दुश्मन करार दिए जाएं, साथ ही जो आतंकी गतिविधियों में संलिप्त हैं, उन्हें पुरस्कृत नहीं किया जाएगा।”

Madrasa teachers across the country will be given training from various institutions in mainstream subjects such as Hindi, English, Maths, Science, Computer etc. so that they can impart mainstream education to the Madrasa students. This programme will be launched next month. pic.twitter.com/6AH0S8dgT1

