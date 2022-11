Rampur Bypoll: रामपुर उपचुनाव से पहले आजम खान को झटका, सपा नेता के मीडिया प्रभारी फसाहत अली खान भाजपा में शामिल

Rampur Bypoll: फसाहत अली खान आजम खान के करीबियों में गिने जाते हैं। उनका भाजपा के साथ जाना सपा के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है।

सपा नेता आजम खान। (फोटो- पीटीआई)

पढें राज्य (Rajya News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram