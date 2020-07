सपा प्रमुख अखिलेश यादव की बेटी ने 12वीं में लाया 98% मार्क्स, सोशल मीडिया पर मिल रही बधाई

समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव की बेटी अदिति यादव ने आईएससी बोर्ड की 12वीं परीक्षा में 98 प्रतिशत अंक प्राप्त किए हैं। अखिलेश यादव ने इस बात की जानकारी ट्वीट कर दी है। अखिलेश यादव ने पत्नी डिंपल यादव और बेटी अदिति के साथ एक फोटो साझा करते हुए बधाई दी है। साथ ही उन्हें आईएससी बोर्ड के अन्य छात्र-छात्राओं को रिजल्ट की बधाई दी है।

अखिलेश यादव ने ट्वीट करते हुए लिखा है, मेरी बेटी अदिति को आईएससी बोर्ड की 12वीं की परीक्षा में 98 फीसदी अंक मिलने पर बधाई। हमें सभी विद्यार्थियों की कड़ी मेहनत पर गर्व है। ये लोग हमारे देश का भविष्य उज्ज्वल करेंगे। उनके इस ट्वीट पर सोशल मीडिया पर लोगों ने बधाई दी है। @KitanuKiller ने लिखा है, मुबारक हो कल से लगातार आपको अच्छी खबर मिल रही है लगता है चुनाव तक आपका अच्छा समय चलेगा चुनाव के बाद दोबारा योगी जी के मुख्यमंत्री बनते ही फिर से पुराने दिन लौट आएंगे।

Congratulations to my daughter Aditi for scoring 98% in ISC XII.

We are proud of all the students who have worked very hard. They are going to make our future bright. pic.twitter.com/j99pF7wySr

