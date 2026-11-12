समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने 2027 के उत्तर प्रदेश चुनावों से पहले एआईएमआईएम और आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) के बीच हुए गठबंधन का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि इससे सांप्रदायिक ताकतों से प्रभावित मतदाताओं को एक विकल्प मिल सकता है और बीजेपी को 2-3 प्रतिशत वोटों का नुकसान हो सकता है।

अखिलेश यादव ने गुरुवार को कहा कि उनकी पार्टी, PDA (पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक) समुदायों के कल्याण के लिए सांप्रदायिक ताकतों से लड़ने वालों की ईमानदार आवाज को लोगों तक पहुंचाने में मदद करेगी।

‘सामाजिक परिवर्तन मोर्चा’ का ऐलान

एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी और आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों के लिए ‘सामाजिक परिवर्तन मोर्चा’ नाम के गठबंधन का ऐलान किया है।

अखिलेश यादव ने X पर एक पोस्ट में कहा, ‘पीडीए समाज के भले के लिए जो भी साम्प्रदायिक ताकतों से सच में लड़ेगा और पीडीए समाज की आवाज उठाएगा, उसकी ईमानदार आवाज अवाम तक पहुंचाने में हम सहयोग करेंगे।’ अखिलेश ने कहा कि इसका एक फायदा विपक्ष को ये मिलेगा कि भावनात्मक जुमलों और छलावे में आकर जो लोग सांप्रदायिक शक्तियों को वोट दे देते थे, वो अब उनकी तरफ नहीं जाएंगे।

‘सामाजिक परिवर्तन मोर्चा’ का हम स्वागत करते हैं!



समाज के स्तर पर परिवर्तन होना ही चाहिए लेकिन सच में सफलता तब ही मिलेगी जब ‘राजनीतिक परिवर्तन मोर्चा’ सक्रिय होगा। पीडीए समाज के भले के लिए जो भी साम्प्रदायिक ताक़तों से सच में लड़ेगा और पीडीए समाज की आवाज़ उठाएगा, उसकी ईमानदार… — Akhilesh Yadav (@yadavakhilesh) November 12, 2026

यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश ने कहा, “बहकावे में आकर वोट देने वाले ऐसे भोले-भाले लोगों के लिए अब एक और विकल्प खुला होगा। इससे बीजेपी को 2-3% वोटों की हानि और होगी। बीजेपी तो कहीं की नहीं रहेगी।”

पीडीए से बड़ा कोई विकल्प नहीं

अखिलेश ने कहा, “बहुत दिनों से अपेक्षित इस घटनाक्रम के घटित होने के बाद आज यह भी स्पष्ट हो गया है कि उप्र के विधानसभा चुनावों में जिसका आधारभूत वोट ज़्यादा होगा, सच में ‘परिवर्तन’ चाहनेवाली जनता उसीकी तरफ जाएगी और इस संदर्भ में पीडीए से बड़ा अन्य कोई विकल्प है ही नहीं।”

इससे पहले चंद्रशेखर ने सपा और कांग्रेस को इस गठबंधन में शामिल होने का न्योता दिया था। इस मोर्चे के गठन को उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनावों से पहले काफी अहम माना जा रहा है।

चंद्रशेखर होंगे मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार

‘सामाजिक परिवर्तन मोर्चा’ की ओर से नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया गया है। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी और चंद्रशेखर आजाद ने लखनऊ में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि मोर्चा प्रदेश की सभी 403 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगा। उन्होंने कहा कि मोर्चे का लक्ष्य बीजेपी को तीसरी बार सत्ता में आने से रोकना और प्रदेश में राजनीतिक बदलाव लाना है।

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आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) और AIMIM ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 मिलकर लड़ने का फैसला किया है। इन दोनों दलों को उम्मीद है कि वो यूपी में दलित और मुस्लिम वोटर्स को साथ लाने में सफल रहेंगे और राज्य में एक विकल्प बनकर उभरेंगे। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर।