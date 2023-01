Keshav vs Akhilesh: केशव प्रसाद बोले- लोग दूध पीकर जानवरों को सड़क पर छोड़ देते हैं, अखिलेश ने किया पलटवार, कहा- चुनाव जीतने के बाद जनता को ही दोषी ठहराते हैं

Keshav Prasad Maurya vs Akhilesh Yadav: डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के आवारा पशुओं वाले बयान पर अखिलेश यादव ने पलटवार किया है।

Keshav vs Akhilesh: यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और सपा प्रमुख अखिलेश यादव। (फोटो सोर्स: File/PTI)

पढें राज्य (Rajya News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram