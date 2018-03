UP फूलपुर, गोरखपुर उपचुनाव नतीजे 2018: जीत के बाद मायावती से मिलने पहुंचे अखिलेश यादव, घंटे भर चली मुलाकात

गोरखपुर और फूलपुर में हुए लोकसभा उपचुनावों में समाजवादी पार्टी ने बड़ी जीत दर्ज की है। इस जीत के बाद समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव बसपा सुप्रीमो मायावती से मिलने लखनऊ स्थित उनके आवास पर पहुंचे। यहां दोनों नेताओं के बीच करीब एक घंटे तक मुलाकात चली। दोनों के बीच क्या बात हुई इस बारे में अभी साफ नहीं हो पाया है। हालांकि माना जा रहा है कि आने वाले चुनावों में भी मिलकर बीजेपी को मात देने की चर्चा जरूर हुई होगी। अखिलेश यादव ने पहले ही साफ कर दिया था कि अगर इस उपचुनाव में बसपा के साथ मिलकर लड़ने से फायदा होता है तो आगे भी इसे जारी रखने का वह प्रयास करेंगे। अब जीत मिलने के बाद शायद वह इसी रणनीति पर बात करने मायावती के घर पहुंचे होंगे। बता दें कि जैसे ही अखिलेश यादव मायावती से मिलने के लिए निकले, बसपा सुप्रीमो के घर से एक गाड़ी उनकी अगवानी के लिए भी पहुंची। यूपी की राजनीति में इन दोनों नेताओं की मुलाकात बेहद अहम है। क्योंकि इसी मुलाकात से 2019 के लिए रास्ता निकलेगा।

Samajwadi Party Chief Akhilesh Yadav arrives at the residence of BSP Chief Mayawati in Lucknow. #UPByPolls pic.twitter.com/V94qRnMNsq

— ANI UP (@ANINewsUP) March 14, 2018